Xiaomi zieht den Stecker: Diese Smartphones gehen bald leer aus

Für viele beliebte Xiaomi-Smartphones markiert das aktuelle HyperOS 3.0 das Ende der Update-Reise.

Xiaomi hat begonnen, das neue HyperOS 3.0 weltweit auszurollen – ein großes Update, das frisches Design und mehr Performance verspricht. Doch während sich viele auf neue Features freuen, sorgt eine andere Nachricht für Ernüchterung: Eine ganze Reihe von Geräten wird das kommende HyperOS 3.1 nicht mehr erhalten.

Xiaomi sortiert Smartphones vor HyperOS 3.1 aus

Wie aus einem Bericht von XiaomiTime hervorgeht, plant der Hersteller, die Version 3.1 ausschließlich für Geräte mit Android 16 bereitzustellen. Modelle, die nur die Android-15-basierte Version 3.0 erhalten, bleiben somit außen vor. Für viele bedeutet das: Das aktuelle Update ist das letzte große Upgrade ihres Smartphones.

Betroffene Xiaomi-Geräte:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Pad 6 Max 14

Betroffene Redmi-Geräte:

Redmi 13C

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13R Pro

Betroffene Poco-Geräte:

Poco F5 5G

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro

Poco X6 New

Xiaomi betont zwar, dass diese Geräte weiterhin Sicherheits- und Stabilitätsupdates bekommen – doch neue Funktionen oder Designänderungen wird es nicht mehr geben. Wer das volle HyperOS-Erlebnis der nächsten Generation will, muss wohl oder übel zu einem neuen Modell greifen.

Das erwartet euch mit HyperOS 3.1

HyperOS 3.1 wird laut bisherigen Informationen mehrere iOS-inspirierte Neuerungen enthalten. Dazu zählen ein überarbeitetes „pile-up“-Layout in der App-Übersicht, neue Anpassungsmöglichkeiten für die Quick Settings, ein verfeinertes UI-Design und Verbesserungen im HyperConnect-Ökosystem, das Geräte wie Smartphones, Tablets und Smart-Home-Produkte enger verzahnt.

Für Xiaomi ist das Update ein weiterer Schritt, um HyperOS als plattformübergreifendes System zu etablieren – und langfristig MIUI komplett abzulösen. Für Nutzer älterer Modelle bleibt hingegen die bittere Erkenntnis: Ihr Smartphone bekommt keine neuen Features mehr, selbst wenn es technisch noch einwandfrei läuft.