Xiaomis E-Autos greifen Europa an: Die Schonfrist ist vorbei

Xiaomi nimmt gezielt den europäischen Markt ins Visier.

Xiaomis Elektroautos sollen ab 2027 auch in Europa erhältlich sein. Die Vorbereitungen laufen bereits: In München ist ein eigenes Entwicklungszentrum entstanden, erste Fahrzeuge wurden dort offiziell registriert. Für etablierte Hersteller könnte das unangenehm werden.

Xiaomi: Autos aus China mit klarer Ansage

Noch vor wenigen Jahren galt Xiaomi als reiner Elektronikhersteller. Inzwischen mischt das Unternehmen auf dem E-Automarkt kräftig mit – vorerst nur in China, bald auch in Europa.

Bei der Vorstellung neuer Quartalszahlen hat Präsident Lu Weibing nun unmissverständlich angekündigt, 2027 den Schritt nach Europa zu gehen. Damit soll die stark wachsende Autosparte über den Heimatmarkt hinaus ausgebaut werden (Quelle: EVerything around EVs).

Xiaomi setzt dabei nicht auf Schnellschüsse. In München arbeitet ein eigenes Forschungsteam, geleitet von zwei Ex-BMW-Managern. Einer davon ist Kai Langer, der bis vor Kurzem noch das Design bei BMW verantwortet hat. Gemeinsam mit Rudolf Dittrich soll er Xiaomis E-Autos fit für Europa machen. Der SU7, das erste eigene Modell, ist bereits in Deutschland zugelassen und getestet.

Xiaomis E-Autos: Rekorde und Lieferprobleme

In China feiern die Modelle bereits Verkaufserfolge. Im Juli hat Xiaomi erstmals über 30.000 Fahrzeuge in einem Monat ausgeliefert. Vor allem der neue YU7 SUV sorgt für Schlagzeilen. Schon am ersten Tag kamen 240.000 Vorbestellungen zusammen. Auch im zweiten Quartal lag die Nachfrage weit über dem Plan. Über 81.000 Fahrzeuge wurden ausgeliefert, das sind 7.000 mehr als im Quartal davor.

Trotzdem läuft nicht alles reibungslos. Wer jetzt ein Xiaomi-Auto bestellt, muss derzeit mit Wartezeiten von über einem Jahr rechnen, heißt es. Der Ausbau der Produktion in Peking ist bereits im Gange. Der Mitgründer und CEO Lei Jun rät ungeduldigen Kunden derweil offen zum Wechsel: Wer nicht warten möchte, solle sich bei anderen Herstellern umsehen.