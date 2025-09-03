Xiaomis neue Top-Smartphones können sich wirklich sehen lassen

Die neuen Xiaomi-Smartphones zeigen, wie viel Premium man auch ohne vierstelligen Preis bekommen kann.

Xiaomis neue Herbst-Flaggschiffe sind komplett durchgesickert: das Xiaomi 15T und das Xiaomi 15T Pro. Beide Modelle bringen High-End-Technik nach Europa, ohne die Preisregionen von Apple und Samsung zu erreichen. Während das Standardmodell ab 649 Euro starten soll, soll Xiaomi für das Pro-Modell mindestens 799 Euro verlangen.

Xiaomi 15T (Pro) vor der Präsentation aufgetaucht

Im Zentrum steht bei beiden Smartphones ein 6,83-Zoll-AMOLED-Display mit hoher Auflösung von 2.772 × 1.280 Pixeln. Unterschiede gibt es bei der Bildwiederholrate: Das Xiaomi 15T schafft maximal 120 Hertz, das 15T Pro sogar 144 Hertz. Besonders beeindruckend ist die Helligkeit. Mit bis zu 3.200 Nits wären die Geräte auch in der prallen Sonne gut ablesbar. Man muss bei den Werten aber immer aufpassen, was dann tatsächlich erreicht wird.

So soll das Xiaomi 15T aussehen. (© WinFuture / Xiaomi)

Beim Gehäuse trennt Xiaomi klar zwischen den beiden Varianten: Das 15T (oben) soll mit einem Kunststoffrahmen, das 15T Pro (unten) mit Metall kommen. Das Design würde damit zwar nur minimal angepasst, es wirkt aber viel gefälliger als bei den Vorgängern.

So soll das Xiaomi 15T Pro aussehen. (© WinFuture / Xiaomi)

Auch im Inneren gibt es Unterschiede. Während das 15T auf den MediaTek Dimensity 8400 Ultra setzen soll, soll im Pro der stärkere Dimensity 9400+ arbeiten, der Taktraten bis 3,73 Gigahertz liefert. Beide Modelle sollen 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und wahlweise 256 oder 512 Gigabyte Speicherplatz bieten.

Beim verbauten Akku soll Xiaomi großzügig sein: 5.500 mAh Kapazität in beiden Modellen sorgen für lange Laufzeiten. Unterschiede gibt es beim Laden – 90 Watt beim 15T Pro, 67 Watt beim normalen 15T. Ein passendes Netzteil ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

Xiaomi setzt erneut auf Leica

Ein Highlight soll erneut das Kamerasystem in Kooperation mit Leica. Das Pro-Modell punktet mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera (Light Fusion 900) und einer 5x-Zoom-Kamera mit optischer Bildstabilisierung. Ergänzt wird das Setup durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera. Das Standardmodell muss sich mit einem schwächeren Hauptsensor und einem 2x-Zoom ohne Hardware-Stabilisierung zufriedengeben. Gemeinsam haben beide die 32-MP-Frontkamera mit 120-Grad-Sichtfeld.

Wasser- und Staubschutz nach IP68, Unterstützung von NanoSIM und eSIM sowie drei Farbvarianten (Schwarz, Grau, Gold) sollen das Paket abrunden. Mit 194 Gramm (15T) und 210 Gramm (Pro) wären die Geräte trotz großer Displays und Akkus vergleichsweise leicht. Die offizielle Vorstellung soll in Kürze stattfinden. Jetzt habt ihr aber schon einen Eindruck davon, was euch erwartet (Quelle: WinFuture).