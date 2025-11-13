XML-Dateien öffnen: Die Geheimwaffe, die auf eurem PC schon schlummert

Um eine XML-Datei zu öffnen, benötigt man keine teuren Tools. Das geht auch mit einfachen Gratis-Programmen.

Die Inhalte von XML-Dateien basieren dabei auf simplem Text. So könnt ihr XML-Dateien öffnen, indem ihr etwa einen normalen Browser wie Google Chrome oder einen gewöhnlichen Texteditor verwendet.

XML-Dateien öffnen: Ein herkömmlicher Texteditor reicht

Die einfachsten Varianten zum Öffnen von XML-Dateien:

Windows: Rechtsklick → „Öffnen mit“ → „Editor“ oder „Notepad++“.

Rechtsklick → „Öffnen mit“ → „Editor“ oder „Notepad++“. Mac: Öffnet die Datei mit „TextEdit“.

Öffnet die Datei mit „TextEdit“. Linux: Nutzt „Gedit“ oder „Kate“.

Da die Dateien im XML-Format jedoch in der Regel stark strukturiert sind, werdet ihr in einem normalen Texteditor wie dem Windows Editor nur unübersichtlichen Datenkauderwelsch entdecken. Für einfache Änderungen reicht ein Texteditor aus. Wer häufiger mit XML arbeitet, sollte aber zu spezialisierten Programmen wie dem PSPad-Editor greifen. Fortgeschrittene Programme, wie der PSPad-Editor, sind mit der XML-Syntax vertraut und bieten somit zum Beispiel eine farbliche Markierung, um die einzelnen Datenstränge voneinander trennen zu können (hier herunterladen). Darüber hinaus finden sich in guten Editoren, zum Beispiel Notepad++ verschiedene Hilfsmittel, durch die sich XML-Dateien übersichtlicher anzeigen und einfacher bearbeiten lassen.

Auf den ersten Blick ist eine XML-Datei nach dem Öffnen sehr unübersichtlich (© Screenshot GIGA)

XML-Dateien öffnen und selbst erstellen mit dem Oxygen XML Editor

Ein weitaus mächtigeres Tool, um XML-Dateien öffnen, erstellen und bearbeiten zu können, bietet der kostenpflichtige oXygen XML Editor. Hier könnt ihr euch einzelne XML-Stränge in einem Baum darstellen lassen, diverse Parameter verändern und zusätzliche Stylesheets zaubern. Mit diesen Stylesheets lassen sich die wüsten XML-Datensammlungen auch optisch ansprechend präsentieren, zum Beispiel in einer HTML-Datei. Alternativen sind XML Explorer oder Altova XMLSpy.

Für die intensive Arbeit mit XML sind jedoch tiefgreifende Kenntnisse in der Auszeichnungssprache XML erforderlich. Einen Überblick über die Möglichkeiten und die verschiedenen Befehle in XML, sowie die Zusammenarbeit der XSLT-Stylesheet samt XPath bietet das umfassende Werk XSLT 2.0 and XPATH 2.0 von Michael Kay (Buch bei Amazon ansehen).

Was ist XML überhaupt?

XML steht für „Extensible Markup Language“ – also eine erweiterbare Auszeichnungssprache. Sie funktioniert ähnlich wie HTML, ist aber nicht für Webseiten, sondern für strukturierte Datenspeicherung und -austausch gedacht. Der Clou: XML-Dateien bestehen aus Tags (also Markierungen in spitzen Klammern wie <Name> oder <Preis>), die Inhalte logisch strukturieren. Dadurch können verschiedene Programme die Daten leicht lesen und verarbeiten – ganz egal, welches System oder Betriebssystem man benutzt.

XML kann mehr als man denkt Die Rohdaten zu meiner Masterarbeit zum Thema „Schaffung nationaler Identitäten in der Sportberichterstattung – Inhaltsanalyse von Live-Reportagen der Fußballnationalmannschaft in deutschen Medien“ bestanden überwiegend nur aus XML-Inhalten. Auf den ersten Blick sieht alles wirr aus, wenn man aber einmal eingestiegen ist, ist das ein Super-Werkzeug zur Strukturierung von Dokumenten. Martin Maciej

