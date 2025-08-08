Xperia-Handys vor dem Aus? Sony bezieht Stellung zu Smartphone-Sparte

Mit dem Xperia 1 VII musste Sony einen harten Schlag einstecken – ist es langsam an der Zeit, die Smartphone-Produktion einzustellen?

Sonys CFO Lin Tao hat sich zu der zukünftigen Ausrichtung auf dem Smartphone-Markt geäußert. Nachdem zuletzt das Xperia 1 VII übel floppte, haben manche schon das Ende gewittert – doch das Unternehmen wolle weiter neue Smartphones entwickeln.

Sony gibt bei Smartphones nicht auf

Tao hat während des jüngsten Finanzberichts bekräftigt, dass Xperia-Geräte auch weiterhin zu Sonys Portfolio gehören werden. Sie bezeichnete Kommunikationstechnologie und das Smartphone-Geschäft im Speziellen als sehr wichtig für Sony und versprach, es weiter zu pflegen. (Quelle: CNET Japan)

Sie nahm ebenfalls auf die jüngste Pleite mit den Xperia 1 VII Smartphones Bezug und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten – viele der 2025er-Flaggschiff-Handys waren von einem technischen Fehler betroffen und schalteten sich automatisch aus. Sony musste daraufhin eine große Rückrufaktion starten.

Sony hält an Xperia fest, doch Handy-Abteilung wackelt

Nach außen hin signalisiert Sony also weiterhin, dass Smartphones zum Kerngeschäft gehören. Allerdings dürfte es mittlerweile den meisten Beobachtern aufgefallen sein, dass der Marktanteil der Xperia-Handys in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen ist.

Auch die Tatsache, dass Sony mittlerweile die Herstellung seiner Handys komplett in die Hände von Drittanbietern gelegt hat und sie nicht mehr in den eigenen Fabriken gefertigt werden, spricht Bände.

Offiziell mag sich Sony zwar noch nicht von den eigenen Xperia-Smartphones verabschieden, aber hinter den Kulissen dürfte dieses Szenario zumindest bereits thematisiert worden sein – und wenn die Handys im Android-Konkurrenzkampf mit Samsung und China-Marken wie Xiaomi noch weiter abrutschen sollten, dann könnte es irgendwann eng werden.