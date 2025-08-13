Yazio-App mit der Apple Watch verbinden: So einfach geht's

Ihr wollt mit Yazio sportlich durchstarten, habt aber die Apple Watch noch nicht verbunden? Hier zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie es funktioniert.

Yazio kinderleicht mit Apple Watch verbinden

Yazio zählt zu den beliebtesten Ernährungs-Apps und Kalorienzählern. Um das volle Potenzial der App auszuschöpfen, empfiehlt es sich, Yazio mit der Apple Watch zu verbinden.

So werden eure Trainings und Schritte automatisch übertragen und ihr erhaltet einen genauen Überblick über eure verbrannten und noch verfügbaren Kalorien. Wenn ihr eure Apple Watch mit Yazio verbinden wollt, geht wie folgt vor:

Schritt 1: Die Yazio-App öffnen und unten auf den Reiter „Profil“ tippen.

Im Profilbereich nach unten scrollen, bis der Abschnitt „Automatisches Tracking“ erscheint. Schritt 3: Apple Health auswählen, auf „Verbinden“ klicken und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Gegebenenfalls müssen in der Apple Health-App die Berechtigungen für den Datenaustausch bestätigt werden.

Voraussetzungen für die Verbindung von Yazio mit der Apple Watch

Um Yazio mit der Apple Watch verbinden zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Hier sind die wichtigsten Anforderungen im Überblick:

iPhone-Betriebssystem : iOS 16 oder neuer ist erforderlich.

: iOS 16 oder neuer ist erforderlich. Watch-Betriebssystem : Die Apple Watch muss mit watchOS 9 oder neuer betrieben werden. Sobald eure Watch diese Version nicht unterstützt, ist eine Verbindung nicht möglich.

: Die Apple Watch muss mit watchOS 9 oder neuer betrieben werden. Sobald eure Watch diese Version nicht unterstützt, ist eine Verbindung nicht möglich. Yazio-App-Version: Mindestens Version 7.2.0 der Yazio-App auf dem iPhone ist nötig.

Wenn sowohl die Apple Watch als auch das iPhone Schritte oder Aktivitäten aufzeichnen, priorisiert Apple Health standardmäßig Daten von der Apple Watch. Du kannst die Priorisierung jedoch unter „Health“ → „Entdecken“ → „Aktivität“ → „Aktivitätsenergie“ → „Datenquellen & -zugriff“ manuell anpassen.