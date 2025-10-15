YouTube im neuen Look: Video-Player sieht jetzt ganz anders aus

Frischer Anstrich für die größte Videoplattform der Welt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

YouTube hat mit der weltweiten Verteilung eines neuen Designs begonnen. Die Änderungen sind sowohl auf dem Smartphone als auch am PC und Smart-TV zu sehen. Neben einem überarbeiteten Video-Player gibt es neue Animationen und mehr Übersicht in den Kommentaren.

Anzeige

Neues YouTube-Design ist da

Der neue Video-Player wirkt etwas aufgeräumter. YouTube hat die Bedienelemente überarbeitet und die Icons modernisiert. Ziel ist ein sauberer Look, bei dem weniger vom eigentlichen Video verdeckt wird.

Auch die Funktion zum Vorspulen per Doppeltipp sieht nun etwas anders aus. Das neue Design soll dabei helfen, schneller zu navigieren, ohne dabei vom eigentlichen Inhalt abzulenken.

Vor allem auf Mobilgeräten fallen die Veränderungen sofort auf. Der Wechsel zwischen Tabs geht flüssiger vonstatten, Übergänge sind mit animierten Bewegungen versehen. Alles wirkt runder, dynamischer und soll die Nutzung angenehmer machen.

So sieht der neue YouTube-Player aus. (© YouTube)

Anzeige

Neue Animation und strukturierte Kommentare

YouTube führt außerdem neue Wege ein, wie Nutzer Inhalte speichern und liken. Wer zum Beispiel ein Musikvideo mit „Gefällt mir“ markiert, bekommt eine Musik-Animation zu sehen. Bei Sportclips erscheinen ebenfalls passende Symbole. Diese Animationen sind nicht bei allen Videos aktiv, sollen aber insgesamt für mehr Abwechslung sorgen, heißt es (Quelle: YouTube-Hilfe)

Auch die Wiedergabelisten hat YouTube nicht vergessen und sie leicht überarbeitet. „Später ansehen“ und andere Playlists lassen sich nun intuitiver bedienen, heißt es. Die neue Gestaltung hebt die eigentliche Funktion stärker hervor, was vor allem auf dem Smartphone nützlich sein dürfte.

Ein weiteres Highlight betrifft das Kommentarsystem. Antworten auf Beiträge sind nun klarer in mehreren Ebenen gruppiert. So bietet die Plattform nun eine strukturiertere Ansicht, die Gespräche nachvollziehbarer macht.