YouTube-Links ohne Vorschau in WhatsApp? Ein Trick kann helfen

Man kann Links zu YouTube-Videos einfach bei WhatsApp mit anderen teilen. Manchmal wird aber keine Vorschau im Chat angezeigt. Woran kann das liegen und lässt sich das Problem beheben?

Keine YouTube-Vorschau in WhatsApp

Im Videofenster bei YouTube findet man den „Teilen“-Button (geschwungener Pfeil unter dem Wiedergabefenster), über das man ein Video an seine Kontakte in WhatsApp weiterleiten kann. Beim Teilen wird der Video-Link umgewandelt und hat dann die Form „youtu.be“.

Bei der Umwandlung werden teilweise weniger Metadaten mitgeliefert, die WhatsApp normalerweise für die Vorschau wie den Titel, das Thumbnail und die Beschreibung nutzt. Das kann dazu führen, dass man im Chat nur noch den Verweis zu YouTube ohne weitere Informationen wie den Videonamen sieht.

YouTube-Vorschau wird in WhatsApp nicht angezeigt?

Einen einfachen Weg, um das Problem zu beheben, gibt es nicht. Stellt ihr bei euch fest, dass YouTube-Links nur noch ohne Vorschau geteilt werden, überprüft Folgendes: