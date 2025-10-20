YouTube-Links ohne Vorschau in WhatsApp? Ein Trick kann helfen

Man kann Links zu YouTube-Videos einfach bei WhatsApp mit anderen teilen. Manchmal wird aber keine Vorschau im Chat angezeigt. Woran kann das liegen und lässt sich das Problem beheben?
Keine YouTube-Vorschau in WhatsApp
Im Videofenster bei YouTube findet man den „Teilen“-Button (geschwungener Pfeil unter dem Wiedergabefenster), über das man ein Video an seine Kontakte in WhatsApp weiterleiten kann. Beim Teilen wird der Video-Link umgewandelt und hat dann die Form „youtu.be“.
Bei der Umwandlung werden teilweise weniger Metadaten mitgeliefert, die WhatsApp normalerweise für die Vorschau wie den Titel, das Thumbnail und die Beschreibung nutzt. Das kann dazu führen, dass man im Chat nur noch den Verweis zu YouTube ohne weitere Informationen wie den Videonamen sieht.
YouTube-Vorschau wird in WhatsApp nicht angezeigt?
Einen einfachen Weg, um das Problem zu beheben, gibt es nicht. Stellt ihr bei euch fest, dass YouTube-Links nur noch ohne Vorschau geteilt werden, überprüft Folgendes:
- In den Einstellungen lässt sich die „Linkvorschau“ deaktivieren. Ruft dazu in der Chat-Übersicht das Einstellungsmenü von WhatsApp auf und wechselt in den „Datenschutz“-Bereich. Im Abschnitt „Erweitert“ lässt sich die Preview-Option ein- und ausschalten.
- Bei vielen Betroffenen wird die Vorschau aber auch nicht angezeigt, obwohl die Vorschau aktiviert ist. Manchmal hilft es, die Option kurz zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.
- Viele betroffene Nutzer melden, dass das Problem nur in bestimmten WLANs auftritt. Deaktiviert also die WLAN-Option und überprüft, ob ihr den Link samt Vorschau im mobilen Datennetz verschicken könnt.
- Auch ein aktiviertes VPN führt oft dazu, dass die Vorschau unterdrückt wird. Schaltet also gegebenenfalls eine VPN-Einstellung aus.
- Teilweise lässt sich das Problem auch beheben, indem man Speicherplatz auf dem Smartphone freigibt.
- In seltenen Fällen erscheint die Vorschau erst, wenn man den YouTube-Link bearbeitet. Das heißt, man löscht zum Beispiel das letzte Zeichen der URL und tippt es wieder ein.
- Bei manchen Nutzern war auch eine WhatsApp-Version Schuld daran, dass die Vorschau deaktiviert wurde. Mit einem Update oder einer neueren Beta-Version ließ sich der Fehler beseitigen.