YouTube schiebt beliebtem Spar-Trick einen Riegel vor

YouTube greift bei Abo-Schummlern durch.

Ein YouTube-Premium-Abo ist in Deutschland nicht gerade günstig – deshalb werden einige Nutzer zum Kostensparen bei der Anmeldung kreativ. Den beliebten VPN-Trick will YouTube nun unterbinden und ändert seine AGB.

YouTube Premium: Schummeln soll schwieriger werden

YouTube Premium kostet in Deutschland derzeit 12,99 Euro monatlich – wenn ihr euch das Jahresabo gönnt, könnt ihr mit 129,99 Euro immerhin etwas sparen. In anderen Ländern kostet die Mitgliedschaft allerdings teils deutlich weniger, was manche User bei der Anmeldung zu ihrem Vorteil ausnutzen. So bekommen sie das Abo teils für einen Bruchteil vom hiesigen Preis.

Klar, dass YouTube diese Spar-Methode nicht allzu gerne sieht. In den aktualisierten AGB, gültig ab dem 26. September 2025, nimmt der Anbieter direkt darauf Bezug. Unter Punkt 3, Geografische Einschränkungen, droht YouTube damit, Nutzern ihr Premium-Konto zu kündigen, wenn sie per VPN versuchen zu sparen. (Quelle: YouTube)

YouTube Premium zu teuer? Es gibt Alternativen

Es ist also zu erwarten, dass YouTube in den nächsten Monaten deutlich stärker als zuvor auf die Nutzung von VPNs achtet und ganz genau in den Blick nimmt, wo ihr euch eigentlich befindet.

Bei einem entdeckten Verstoß müsst ihr dann damit rechnen, dass ihr den Zugang auf euer Premium-Abo verliert und ihr bezüglich eurer Mitgliedschaft reinen Tisch machen müsst. Falls ihr in ein anderes Land zieht, steht euch dies ebenfalls bevor.

Falls euch YouTube-Premium nach der letzten Preiserhöhung 2023 schlicht zu teuer ist, könnt ihr stattdessen auch YouTube Premium Lite für 5,99 Euro im Monat wählen – müsst damit aber auf Vorteile wie Downloads und werbefreies YouTube Music verzichten.

Am meisten könnt ihr wohl theoretisch zumindest mit dem Family-Abo sparen – hier können fünf Mitglieder des gleichen Haushalts alle Premium-Vorteile für 23,99 Euro im Monat nutzen (bei YouTube ansehen).