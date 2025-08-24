YouTube schiebt Nutzern einen Riegel vor, wenn sie falsche Videos schauen

YouTube lässt KI entscheiden.

YouTube vertraut Nutzern offenbar nicht, dass sie ihr echtes Alter angeben, wenn sie sich einen Account erstellen. Jetzt soll es KI richten – zunächst nur in den USA. Die künstliche Intelligenz soll laut IGN Faktoren wie das Alter des Accounts (nicht des Account-Inhabers) oder Nutzeraktivität berücksichtigen, um herauszufinden, ob Nutzerinnen und Nutzer volljährig sind.

YouTube: KI entscheidet, ob Nutzer Kinder sind

Wenn YouTube einen Nutzer für ein Kind hält, kann dieser immer noch mithilfe eines offiziellen Dokuments (etwa einem Perso) oder mit einem Selfie beweisen, dass er oder sie tatsächlich volljährig ist. Wer das nicht will, muss mit den folgenden Einschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen leben:

Keine personalisierten Werbeanzeigen

Tools zum „digitalen Wohlbefinden“, die euch daran erinnern, eine Pause zu machen oder schlafen zu gehen

Hinweise zum Datenschutz, wenn Videos hochgeladen oder Kommentare gepostet werden

Es werden weniger Videos vorgeschlagen, die YouTube als problematisch ansieht, wenn sie wiederholt betrachtet werden

Videos, die als 18+ markiert sind, können nicht angesehen werden

YouTube-KI macht jetzt schon Fehler

Im YouTube-Reddit ist jetzt bereits ein Post von Nutzer GalvaSov aufgetaucht, der als minderjährig eingestuft wurde, obwohl er nach eigener Aussage 22 Jahre alt ist. YouTube änderte demnach eigenständig die Einstellungen des Accounts (auf Reddit ansehen).

Auch Deutschland ist sicher bald dran Die neue KI ist zwar bisher nur in den USA aktiv, doch YouTube wird das Feature sicherlich auch nach Deutschland bringen. Der große Nachteil: Eine KI trifft wichtige Entscheidungen und Nutzer wissen gar nicht genau, worauf die basiert. Wenn ich mir einen neuen Account erstelle und zu oft das Duck-Tales-Intro anhören, bin ich in Augen von YouTube plötzlich ein Kind und darf keine Trailer zu Horrorfilmen mehr schauen? Die manuelle Verifizierung per Ausweis ist da nur ein schwacher Trost. Ich bin sicherlich nicht der einzige, der keine Lust hat, solche Dokumente an YouTube weiterzugeben. Manch einer wird grundsätzlich ein Problem damit haben, die Identität bei Google nachweisen zu müssen – erst recht, wenn sie es doch sind, die den Fehler gemacht haben. Bevor das Feature nach Deutschland kommt, sollte YouTube besser ordentlich nachjustieren. Martin Hartmann

