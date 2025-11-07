YouTube-Werbung umgehen: Dieser einfache Trick schont eure Nerven

Ihr wollt schnell ein Video auf YouTube angucken, müsst aber an zu vielen Werbespots vorbei? Wer das umgehen will, sich aber die Kosten für YouTube-Premium sparen will, sollte sich diesen Trick ansehen!

Werbung bei YouTube umgehen – gar nicht so einfach

Es kann wirklich nervig sein. Ihr wollt euch auf YouTube ein Video ansehen, das euch ein Freund geschickt hat und noch dazu ganz kurz ist. Vielleicht ist es auch ein Erklärvideo, dass euch schnell bei einem Problem helfen soll. Dennoch hängt ihr erstmal in der Werbeschleife fest, welche kein Ende zu nehmen scheint und manchmal länger als das eigentliche Video ist. Selbst Adblocker helfen hier nicht immer.

Werbefreies YouTube kostenlos und ohne Google Account am PC

Wer YouTube am liebsten am Computer nutzt, hat zwei praktische Möglichkeiten zur Auswahl. Zum einen gibt es den Brave Browser, der kein Tracking vollzieht und euch YouTube werbefrei genießen lässt.

Zum anderen gibt es den YouTube-Client FreeTube, der sowohl für Windows, Mac als auch für Linux vorhanden ist. Auch dieser vermeidet Tracking und bietet die Möglichkeit, YouTube-Videos privat und ohne Werbung anzuschauen.

YouTube ohne Werbung am Handy

Auch für euer Smartphone gibt es verschiedene Alternativen, die die nervigen Werbeunterbrechungen beenden, zum Beispiel LibreTube. Die App für Smartphones ist jedoch nur mit Android nutzbar.

Wenn euer Betriebssystem Android ist, könnt ihr auch NewPipe nutzen. In der App wird keine Werbung abgespielt, ihr könnt die Videos herunterladen und auch eine Hintergrundwiedergabe wird angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine weitere Alternative kann die App CleanTube sein.

YouTube-Premium macht YouTube komplett werbefrei

Wer wirklich auf jegliche Werbung bei YouTube verzichten will, muss den Weg über die YouTube-Premium-Variante gehen. Diese garantiert einen werbefreien YouTube-Genuss und kostet derzeit 12,99 Euro im Monat. Familien können sparen, indem sie 23,99 Euro pro Monat zahlen. Dieser Tarif gilt dann für fünf Personen. Für Studenten kostet das Abo 7,49 Euro pro Monat.

Premium-Lite ist günstiger

Alternativ gibt es auch YouTube-Premium-Lite. Diese Variante kostet 5,99 Euro pro Monat, ist also halb so teuer wie die normale Premium-Variante. Im Gegensatz zu dieser bietet sie nicht die vollen Premium-Vorteile, wie die Möglichkeit, Videos herunterzuladen. Gleichzeitig ist die Variante auch nicht komplett werbefrei, nur die meisten Videos werden ohne Werbung gezeigt.