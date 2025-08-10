Zigarettengeruch im Auto entfernen: So wird der Innenraum wieder frisch

Rauchgeruch kann sich auf den Oberflächen und in den Textilien eures Fahrzeugs festsetzen. Diese Maßnahmen helfen, Zigarettengeruch im Auto zu entfernen.

Darum es an der Zeit ist, den Zigarettengeruch loszuwerden

Wer während eines Staus oder einer längeren Fahrt gerne mal eine Zigarette im Auto raucht, kennt das Szenario: Der Dunst setzt sich an den Scheiben, auf dem Armaturenbrett und in den Polstern fest. Den passionierten Raucher stört das weniger, dafür umso mehr den Nichtraucher, der auf dem Beifahrersitz die Nase rümpft.

Zukünftig nicht mehr im Auto zu rauchen oder ganz aufzuhören, ist löblich, verbessert die Situation jedoch nicht. Hat sich der Qualm bereits festgesetzt, ist es mit dem Ausleeren des Aschenbechers und Auslüften nicht getan. Um eine Reinigung, insbesondere der Polster, werdet ihr nicht herumkommen.

Wenn ihr das Fahrzeug verkaufen wollt, wird der muffige Geruch zum Problem. Lufterfrischer überdecken den Gestank, beseitigen aber nicht die Ursache. Um den Zigarettengeruch im Auto zu entfernen, solltet ihr zu Staubsauger und Spezialreinigern greifen.

Wie ihr den richtigen Staubsauger findet, verraten wir euch in unserem Video:

Weg mit dem Gestank im Auto: Zeit für eine Frischekur

Ihr wollt den Zigarettengeruch im Auto entfernen? Dann müsst ihr den gesamten Innenraum reinigen. Mit diesem Reinigungsplan kommt ihr eurem Ziel einen Schritt näher:

Zunächst leert ihr den Aschenbecher aus und weicht ihn in Seifenwasser ein. Danach entfernt ihr den Müll und andere Gegenstände aus dem Innenraum. Die Fußmatten herausnehmen, ausklopfen und mit dem Staubsauger absaugen. Bei Bedarf mit dem Hochdruckreiniger abspritzen. Mit dem Staubsauger die Vorder- und Rücksitze, den Fußraum und den Kofferraum saugen. Tabakkrümel und Asche verstecken sich gern in den Ritzen. Hier besonders gründlich mit der schmalen Düse arbeiten. Mit Spülmittel und Lappen lässt sich der klebrige gelbe Nikotinfilm auf den Kunststoffflächen kaum entfernen. Ein Cockpitspray mit Nikotinentferner reinigt, pflegt und versiegelt die Oberflächen ohne Schlieren zu hinterlassen. Alle Fenster von innen mit Scheibenreiniger bearbeiten. Mit einem Leder- oder Microfasertuch erzielt ihr streifenfreie Ergebnisse. Im Anschluss mit einem trockenen Tuch nacharbeiten.

Polster im Auto von Zigarettengeruch befreien

Um den Zigarettengeruch aus dem Auto zu entfernen, müsst ihr die Polster und den Dachhimmel reinigen. Dazu verwendet ihr einen Polsterschaumreiniger. Ihr solltet darauf achten, dass sich das Produkt für das Material eurer Sitzpolster eignet.

Sprüht den Schaum gleichmäßig auf alle Textilflächen und arbeitet diesen mit einem Tuch ein. Lasst es kurz einwirken. Nach der Einwirkzeit nehmt ihr die Reste mit einem feuchten Tuch ab.

Mit Hausmitteln den Zigarettengeruch entfernen

Viele Autobesitzer schwören darauf, über Nacht eine Schale mit gemahlenem Kaffee ins Fahrzeug zu stellen. Das Kaffeepulver soll den Nikotingeruch neutralisieren. Ähnlich funktioniert eine Schale mit Reis, Essig oder Mehl. Allerdings müsst ihr diese Mittel täglich erneuern.

Ebenfalls vielversprechend ist der Tipp, zwei Apfelhälften für 24 Stunden aufs Armaturenbrett zu legen. Alternativ gebt ihr mehrere Zitronenscheiben in eine Schale und streut zwei Teelöffel Natron darüber. Die Kombination soll den Nikotingeruch binden und für einen frischen Duft sorgen.

Nichts hilft? Dann muss der Profi ran!

Trotz der harten Arbeit riecht euer Auto immer noch nach Zigarettenqualm? Dann kommt eine Ozonbehandlung infrage. Bei der Fahrzeugdesinfektion schleust die Autoreinigungsfirma Ozon ins Innere des Wagens. Das Oxidationsmittel entfernt neben dem Nikotingeruch Pilze, Viren und Bakterien.

Nach dem Auslüften des Ozons riecht das Fahrzeug wie neu. Der Preis? Je nach Größe und Anbieter kostet die Ozonbehandlung 50 bis 130 Euro. Nicht nur eine gute Investition für Raucher, die vorhaben, ihren Wagen zu verkaufen.