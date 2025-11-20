Zollgebühren beim Import: Diese Fehler kosten Gamer & Filmfans richtig Geld

Manchmal gibt es das begehrte Sammlerstück, das eine Videospiel oder die Collector‘s Edition eines Films nicht in Deutschland oder der Artikel ist im Ausland ein ganzes Stück günstiger. Die Zollgebühren können euch aber einen Strich durch die Rechnung machen. Wir erklären euch, worauf ihr beim Import achten müsst und wie der Zoll in Deutschland arbeitet.

Die wichtigsten Änderungen bei den Zoll-Regeln ab 2026 im Überblick

Ab 2026 entfällt in der EU die bisherige Zollfreigrenze von 150 Euro. Damit werden künftig für jede Sendung aus Nicht-EU-Ländern Zollgebühren fällig, unabhängig vom Warenwert.

Die Abschaffung der 150-Euro-Grenze bedeutet, dass der Import von Sammlerstücken teurer und komplizierter wird. Selbst für ein günstiges Spiel für 20 Euro aus einem Nicht-EU-Land fallen dann neben der Einfuhrumsatzsteuer auch Zollgebühren an.

Bis dahin gilt noch die aktuelle Regelung: Sendungen unter 150 Euro bleiben zollfrei, allerdings müsst ihr weiterhin die Einfuhrumsatzsteuer von 19 Prozent zahlen. Hintergrund der Reform ist die enorme Paketflut durch Billiganbieter wie Temu und Shein, die den europäischen Markt überschwemmen. Die neuen Regeln sollen für fairere Wettbewerbsbedingungen sorgen. Sie treffen jedoch auch alle anderen Importe, etwa von Sammlern und Gaming-Fans.

Wann landet ein Paket beim Zoll?

Die folgenden Hinweise beziehen sich dabei nur auf Privatpersonen.

Nicht jedes Paket wird aus dem Ausland vom Zoll abgefangen. Wenn ihr eine einzelne Blu-ray bestellt, ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr zum Zoll gebeten werdet. Bei großen Collector’s Editions oder sperrigen Sendungen steigt das Risiko, weil unklare oder fehlende Angaben häufiger vorkommen. Grundsätzlich kann sich aber jedes Paket verzögern, da der Zoll unabhängig von Rechnungen, Geschenkdeklarationen oder Warenwert jede Sendung kontrollieren darf.

Gibt es Zollgebühren in der EU?

Nein. Innerhalb des EU-Binnenmarkts fallen keine Einfuhrabgaben wie Zollgebühren oder Einfuhrumsatzsteuer an. Hier gilt der freie Warenverkehr des EU-Binnenmarkts. Bestellt ihr also etwa ein Spiel bei Amazon FR oder bei einem Händler in einem anderen EU-Land, landet das Paket normalerweise nicht beim Zoll. Allerdings dürfen Zollbehörden Sendungen innerhalb der EU stichprobenartig öffnen, um zu prüfen, ob verbotene, beschränkte oder verbrauchsteuerpflichtige Waren enthalten sind. Weitere Infos dazu findet ihr direkt auf der Seite des Zolls.

Achtung: Seit dem Brexit gehört Großbritannien (England, Schottland, Wales) nicht mehr zur EU-Zollunion. Für Bestellungen von dort gelten dieselben Regeln wie für Importe aus den USA oder Japan.

Waren mit Verbrauchersteuer & Einschränkungen

Diese Waren unterliegen der Verbrauchsteuer in Deutschland:

Alkoholische Getränke (Spirituosen, Branntwein, Bier, Schaumwein, Zwischenerzeugnisse & alkoholhaltige Süßgetränke)

Kaffee oder kaffeehaltige Waren

Tabakwaren (Zigaretten, Tabak etc.)

Energieerzeugnisse (Benzin oder Dieselkraftstoff)

Diese Waren unterliegen bestimmten Einschränkungen in Deutschland:

Arzneimittel

Dual-Use-Güter (Güter, die zu zivilen und militärischen Zwecken genutzt werden können)

Feuerwerkskörper

Kulturgüter

Waffen und Munition

Spezialfälle für Gamer & Filmfans: Darauf müsst ihr achten

Gerade beim Import von Medien gibt es besondere Fallstricke, die über die reinen Kosten hinausgehen:

Altersfreigaben (USK/FSK): Sendungen ohne deutsche Alterskennzeichnung können vom Zoll zur Prüfung einbehalten werden. Die Beamten prüfen dann, ob der Inhalt jugendgefährdend sein könnte.

Sendungen ohne deutsche Alterskennzeichnung können vom Zoll zur Prüfung einbehalten werden. Die Beamten prüfen dann, ob der Inhalt jugendgefährdend sein könnte. Indizierte oder beschlagnahmte Medien: Der Import von in Deutschland indizierten oder gar beschlagnahmten Spielen und Filmen ist verboten. Solche Sendungen werden vom Zoll konfisziert, und es kann ein Strafverfahren eingeleitet werden. Informiert euch also vorab über den Status.

Der Import von in Deutschland indizierten oder gar beschlagnahmten Spielen und Filmen ist verboten. Solche Sendungen werden vom Zoll konfisziert, und es kann ein Strafverfahren eingeleitet werden. Informiert euch also vorab über den Status. Raubkopien und Fälschungen: Der Zoll ist angehalten, gefälschte Markenartikel und Raubkopien aus dem Verkehr zu ziehen. Diese werden vernichtet.

Zollgebühren außerhalb der EU

Wenn ihr beispielsweise etwas aus den USA, Großbritannien oder Japan importieren wollt, solltet ihr die Zollgebühren zur Sicherheit immer mit einrechnen, bevor ihr bestellt. Ansonsten wird das vermeintliche Schnäppchen schnell zum teuren Vergnügen. In welcher Höhe die Einfuhrabgaben ausfallen und ab wann man überhaupt erst Zoll bezahlen muss, hängt von mehreren Faktoren ab.

Entscheidender Punkt für anfallende Einfuhrabgaben ist der Warenwert der bestellten Artikel. Dazu sollte man beachten, dass auch die Versandkosten mit zum Warenwert gezählt werden. Wenn ihr also einen Artikel für 10 Euro bestellt, die Versandkosten aber 20 Euro betragen, wird der Warenwert als 30 Euro verrechnet.

Wann muss man Zoll zahlen?

Grundsätzlich sind bei allen Waren aus Drittländern die Einfuhrumsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in Höhe von 19 Prozent beziehungsweise 7 Prozent (Bücher & Lebensmittel) zu erbringen.

Die Freigrenze von 22 Euro ist seit dem 1. Juli 2021 abgeschafft worden.

beziehungsweise 7 Prozent (Bücher & Lebensmittel) zu erbringen. Die Freigrenze von 22 Euro ist seit dem 1. Juli 2021 abgeschafft worden. Bei Waren mit Verbrauchssteuer fällt zusätzlich auch die jeweiligen Steuer (Tabaksteuer, Kaffeesteuer, etc.) an.

Bei Waren über 150 Euro werden die Abgaben nach dem Zolltarif berechnet. Die Zollgebühren rechnen sich dann auf den einzeln anfallenden Steuern zusammen. Der Zollwert hängt dabei aber auch von Art und Beschaffenheit der Ware ab. Die Zollgebühren rechnen sich dann nach dem gemeinsamen Zolltarif der EU und den nationalen Abgabensätzen zusammen.

werden die Abgaben nach dem Zolltarif berechnet. Die Zollgebühren rechnen sich dann auf den einzeln anfallenden Steuern zusammen. Der Zollwert hängt dabei aber auch von Art und Beschaffenheit der Ware ab. Die Zollgebühren rechnen sich dann nach dem gemeinsamen Zolltarif der EU und den nationalen Abgabensätzen zusammen. Geschenksendungen aus dem Ausland können bis zu einem Warenwert von 45 Euro zollfrei sein. Sendungen gelten nur als Geschenksendungen, wenn keine Gegenleistung oder vergleichbare Ersatzleistung dafür getätigt und sie von einer Privatperson an eine Privatperson verschickt wird.

aus dem Ausland können bis zu einem Warenwert von sein. Sendungen gelten nur als Geschenksendungen, wenn keine Gegenleistung oder vergleichbare Ersatzleistung dafür getätigt und sie von einer Privatperson an eine Privatperson verschickt wird. Geschenksendungen mit einem Warenwert zwischen 45 und 700 Euro können mit dem pauschalierten Abgabensatz von 17,5 Prozent berechnet werden.

Hinweis: Sendungen mit anfallenden Zollgebühren könnten zurückgeschickt werden, wenn ihr sie an eine Packstation liefern lasst. Um eure Importware zu bekommen, ist es besser, eure Hausadresse zu verwenden.

Zollrechner

Um die Zollgebühren zu berechnen, könnt ihr den Abgabenrechner des Zolls selbst nutzen. Aber auch diese Angaben solltet ihr nur als groben Überschlag verwenden, um euch orientieren zu können, welche zusätzlichen Kosten auf euch zukommen.

Darüber hinaus nehmen viele Post- und Kurierdienste eine Servicepauschale für die Zollanmeldung und die Vorauszahlung der Abgaben. Wenn Dokumente fehlen oder der Inhalt unklar ist, erhältst du eine Benachrichtigung und musst die Sendung beim zuständigen Zollamt gegen Vorlage von Rechnungen und Zahlungsnachweisen (z. B. PayPal-Beleg) abholen.