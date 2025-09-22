Zotero für Mac: So unterstützt euch das kostenlose Tool im Studium

Mit dem Programm Zotero könnt ihr die Literatur eurer wissenschaftlichen Arbeiten verwalten. Diese Funktionen bietet die Anwendung für Apple-Computer.

So hilft euch das Mac-Tool Zotero

Bei wissenschaftlichen Arbeiten ist der korrekte Umgang mit den Quellen das A und O. Ihr müsst diese nicht nur recherchieren, sondern auch so angeben, dass Verweise und Zitate zweifelsfrei nachvollziehbar sind. Ein einheitliches Format der Quellenangaben ist ebenfalls wichtig. Das kostenlose Mac-Tool Zotero nimmt euch einen Teil der oftmals ungeliebten Dokumentationsarbeit ab.

Zotero bietet euch folgende Funktionen:

Literaturreferenzen durch Eingabe von ISBN-Nummern finden

finden Exakte Quellenangaben für Verweise und Zitate anlegen

anlegen Internetquellen mithilfe eines Browser-Plugins erfassen

mithilfe eines Browser-Plugins erfassen Einzelne Fußnoten und das Literaturverzeichnis in Textverarbeitungsprogramme wie Word und OpenOffice übertragen

Mit Zotero arbeitet ihr vernetzt

Um Zotero nutzen zu können, benötigt ihr einen kostenlosen Account. Da das Tool Daten online speichert und nicht lokal auf dem jeweiligen Gerät, könnt ihr eure Literaturdatenbank mit mehreren Devices bearbeiten. Beim Besuch der Bibliothek müsst ihr somit nicht unbedingt euren Mac-Rechner dabeihaben. Ein iPhone mit der passenden App genügt.

Mit der Gruppen-Funktion könnt ihr darüber hinaus mit mehreren Personen an einem Projekt zusammenarbeiten. Dabei könnt ihr die virtuelle Bibliothek entweder privat oder öffentlich zugänglich machen. Letzteres ist ein praktisches Feature, wenn ihr an einem Projekt arbeitet, das ihr allgemein zugänglich machen wollt. So ermöglicht ihr der Allgemeinheit, die Dokumentation nachzuvollziehen.

Das kostet euch Zotero

Die Basisversion von Zotero ist kostenlos. Sie umfasst 300 MB Speicherplatz. Wenn euch das nicht mehr ausreicht, könnt ihr das Volumen gegen eine jährliche Gebühr auf zwei GB, sechs GB oder unbegrenzt erweitern.