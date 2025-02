Zu früh gefreut: Samsung Galaxy S26 soll leer ausgehen

Samsung hat seinen neuen Galaxy-S25-Smartphones kein Akku-Upgrade spendiert. Es sind genau die gleichen Energiespeicher verbaut, wie schon bei den Vorgängern. Das Unternehmen soll aber an einer ganz neuen Technologie arbeiten, die chinesische Hersteller schon einsetzen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy S26 Ultra mit leicht größerem Akku

Silizium-Kohlenstoff-Akkus sind für viele Hersteller die Zukunft – nicht nur im Smartphone-Geschäft, sondern in vielen Bereichen. Sie unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus und bieten eine höhere Energiedichte. Akkus können bei gleicher Größe also mehr Kapazität aufweisen. Samsung wird bei den Galaxy-S26-Smartphones wohl auf diese Technologie setzen, das Potenzial aber nicht so ausschöpfen, wie vermutet.

Anzeige

Zuvor wurde nämlich berichtet, dass die Akkukapazität in den Galaxy-S26-Smartphones auf 6.000 bis 7.000 mAh steigen soll. Das wären von den aktuell 4.000 bis 5.000 mAh riesige Sprünge. Jetzt wurde bekannt, dass Samsung Akkus mit maximal 5.500 mAh testet. Das wären dann nicht 2.000 mAh mehr, wie es die Technologie erlauben würde, sondern nur 500 mAh mehr. Der Unterschied bei der Laufzeit würde also nur minimal höher ausfallen (Quelle Gizmochina).

Es besteht zwar immer die Chance, dass Samsung im Laufe des Jahres weitere Kapazitäten von Akkus für die Galaxy-S26-Smartphones testet und mehr drin ist, doch aktuell sind 5.500 mAh wohl das Maximum. Der Entwicklungsschritt wird also viel kleiner als erwartet.

Anzeige

Kommen wirklich Silizium-Kohlenstoff-Akkus zum Einsatz?

Bei einer Kapazität von maximal 5.500 mAh stellt sich dann auch die Frage, ob Samsung überhaupt Silizium-Kohlenstoff-Akkus einsetzen wird. Vielleicht werden auch nur die Lithium-Ionen-Akkus vergrößert und das Volumen steigt minimal um 10 Prozent. Aktuell scheint noch alles offen zu sein. In den kommenden Monaten werden sich die Gerüchte dazu sicher verfestigen.

Im Video zeigen wir euch die aktuellen Galaxy-S25-Smartphones:

Samsung Galaxy S25 (Plus, Ultra): Alle Features, die du kennen musst Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.