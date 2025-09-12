Zu früh gefreut: Samsung soll Galaxy S26 Ultra doch kein wichtiges Upgrade spendieren

Ein Zertifikat soll die Hoffnungen vieler Samsung-Fans zerstören.

Die Vorfreude auf das Galaxy S26 Ultra hat zuletzt ordentlich Fahrt aufgenommen. Zahlreiche Leaks deuteten an, dass Samsung bei seinem kommenden Flaggschiff endlich die Ladegeschwindigkeit erhöht. Doch nun zeichnet sich ein anderes Bild ab: Ein neues Zertifikat aus China legt nahe, dass sich am Lade-Tempo nichts ändert.

Samsung Galaxy S26 Ultra weiterhin nur mit 45 Watt

Konkret geht es um das Modell SM-S9480, das dem Galaxy S26 Ultra zugeordnet wird. Die Angaben zeigen kabelgebundenes Laden mit maximal 45 Watt – genau wie schon beim Galaxy S25 Ultra. Damit fällt die große Hoffnung vieler Nutzer ins Wasser, Samsung könne zumindest etwas auf 60 Watt nachlegen.

Auch beim Akku soll alles beim Alten bleiben: Erwartet wird ein 5.000-mAh-Energiespeicher, den Samsung angeblich aus regulatorischen Gründen nicht anders gestaltet. Chinesische Hersteller wie OnePlus haben ähnliche Hürden mit innovativen Batterie-Designs umgangen – Samsung setzt hier weiterhin auf konservative Lösungen.

Gerade erst gab es das Gerücht, dass auch das Galaxy S26 Pro und das Galaxy S26 Edge nur mit 25 Watt geladen werden können. Sollten sich die Informationen bestätigen, wäre das im Hinblick auf die Verbesserungen der iPhone-17-Modelle ein echter Rückschlag für die Samsung-Fans (Quelle: AndroidPolice).

Kleinere Upgrades erwartet

In anderen Bereichen sind immerhin kleinere Verbesserungen in Sicht. So soll die 200-MP-Hauptkamera mit einer größeren Blendenöffnung ausgestattet sein, und auch ein neuer 12-MP-Telefotosensor steht im Raum. Beim Design wiederum sind etwas abgerundetere Ecken geplant, was die Handhabung angenehmer machen könnte. Das Gerät soll außerdem minimal größer werden – höher und breiter als der Vorgänger.

Für Samsung könnte dieser Schritt riskant sein. Während andere Hersteller ihre Geräte mit immer spektakuläreren Ladezeiten und neuen Akku-Technologien bewerben, verfestigt sich der Eindruck, dass Samsung auf Nummer sicher geht. Ob die Marke damit das Premium-Segment halten kann, wird sich Anfang 2026 zeigen, wenn die Galaxy-S26-Reihe offiziell vorgestellt wird.