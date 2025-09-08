Zu früh gefreut: Strom-Reform der EU ohne Wirkung

Was nach einem großen Fortschritt klang, entpuppt sich für viele Kunden als leere Hülle.

Seit dem 6. Juni 2025 gilt eine neue Regel: Energieversorger müssen den Wechsel zu einem anderen Anbieter innerhalb von 24 Stunden abwickeln. Die EU hatte mit dieser Maßnahme große Ziele – mehr Wettbewerb, einfachere Wechsel und bessere Konditionen für die Kundinnen und Kunden. Doch die Realität sieht ernüchternd aus: Für die meisten Verbraucher hat sich kaum etwas verändert.

Kaum Interesse an schnellem Stromanbieterwechsel

Denn auch wenn der technische Datenaustausch zwischen altem und neuem Anbieter sowie dem Netzbetreiber beschleunigt wurde, bleiben Kündigungsfristen und Vertragslaufzeiten bestehen. Wer seinen Anbieter wechseln möchte, muss also weiterhin warten, bis der laufende Vertrag ausläuft. Ein echter Zeitvorteil ergibt sich daraus nicht. Es kann sogar zu Nachteilen kommen.

Besonders kritisch ist die Neuregelung bei Umzügen. Wer den Stromvertrag für die neue Wohnung nicht rechtzeitig anmeldet oder den alten zu spät kündigt, landet automatisch im oft teuren Grundversorgungstarif – oder zahlt im schlimmsten Fall doppelt. Rückwirkende An- oder Abmeldungen sind ausgeschlossen, was viele Kunden in eine Kostenfalle führt.

Technisch herausfordernd

Für die Energieversorger selbst bedeutet die Reform eine enorme technische Umstellung. Ihre IT-Systeme müssen mit denen der Netzbetreiber und Messstellenbetreiber vernetzt und in Echtzeit synchronisiert werden. Nur so lassen sich Datenverluste und Verzögerungen vermeiden.

Branchenexperten berichten, dass es hier trotz aller Vorbereitung weiterhin hakt: Der Austausch zwischen den Marktteilnehmern läuft nicht überall reibungslos. Auch die Bundesnetzagentur bestätigt Beschwerden von Verbrauchern und Unternehmen (Quelle: t-online).

Dabei sollte gerade diese Digitalisierung die Prozesse vereinfachen und die Kundenfreundlichkeit erhöhen. Doch weder Verbraucher noch Vergleichsportale sehen bislang Anzeichen für mehr Dynamik im Markt. Die Wechselquote ist praktisch unverändert, Stadtwerke und andere Anbieter berichten ebenfalls von einer unveränderten Nachfrage.