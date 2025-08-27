Zu gefährlich: Lidl ruft ein Messgerät zurück, das seit April 2025 verkauft wird

Lidl muss ein beliebtes Messgerät aus dem Verkehr ziehen, da es zu stark ist.

Seit April 2025 hat Lidl ein praktisches Werkzeug im Sortiment, das nun für Schlagzeilen sorgt: Ein Laser-Entfernungsmesser der Eigenmarke Parkside muss sofort aus dem Verkauf genommen werden. Der Grund ist ernst – der verbaute Laser kann stärker strahlen als erlaubt und dadurch zu einem Risiko für die Augen werden. Der Hersteller OWIM GmbH & Co. KG ruft das Gerät deshalb vorsorglich zurück.

Lidl ruft Laser-Entfernungsmesser von Parkside zurück

Betroffen ist ausschließlich der Laser-Entfernungsmesser mit der Artikelnummer IAN 470757_2407, der ab dem 14. April 2025 bei Lidl verkauft wurde. Wer dieses Gerät besitzt, sollte es sofort aus dem Gebrauch nehmen. Ein versehentlicher Blick in den Laserstrahl reicht aus, um bleibende Schäden an der Netzhaut zu riskieren. So sieht das Gerät aus:

So sieht der betroffene Laser-Entfernungsmesser von Parkside aus. (© Lidl)

Ihr könnt den Entfernungsmesser in jeder Lidl-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet – auch dann, wenn kein Kassenbon mehr vorhanden ist. Andere Produkte der Marke Parkside oder des Herstellers sind nicht betroffen. Für Rückfragen hat Lidl eine kostenfreie Hotline eingerichtet: 00800 5435 5435 (Quelle: Lidl).

Die Geräte werden normalerweise im Heimwerkerbereich eingesetzt, zum Beispiel um Raumgrößen oder Abstände präzise zu messen. Gerade weil solche Messgeräte oft im Alltag verwendet werden, wiegt die Warnung umso schwerer.

Nicht der einzige Rückruf

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Rückrufe von Elektrogeräten verschiedener Hersteller, häufig wegen Sicherheitsrisiken wie Überhitzung, fehlerhafter Bauteile oder unzulässiger Strahlung. Auch Verbraucherorganisationen raten, Warnungen ernst zu nehmen und Geräte nicht weiter zu benutzen, selbst wenn sie bislang problemlos funktioniert haben.

Wer das Parkside-Messgerät im Haus hat, sollte also keine Risiken eingehen: Gerät zurückbringen, Kaufpreis sichern – und die Augen schützen.

