Zu schnell geklickt bei Prime Video? So macht man einen Fehlkauf rückgängig

Bei Amazon kann man nicht nur den Kauf von physischen Waren rückgängig machen, sondern auch einen Kauf eines digitalen Videos bei „Prime Video“ stornieren. Wie geht man dabei vor?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Direkt in der Bestellübersicht stornieren

Amazon Prime Video: Kauf rückgängig machen

Manchmal schlägt man zu vorschnell bei einem Video-Angebot zu, um hinterher festzustellen, dass man den Film schon hat oder gar nicht anschauen möchte. So einen Kauf kann man wie jede andere Amazon-Bestellung rückgängig machen. Das geht schnell über das Amazon-Konto im Browser:

Ruft die Amazon-Startseite auf (direkt zu Amazon). Loggt euch über den Button rechts oben ein. Tippt auf den Button „Konto und Listen“. Öffnet den Bereich für „Meine Bestellungen“. Hier seht ihr jetzt alle zuletzt bei Amazon bestellten Inhalte. Darunter befinden sich auch digitale Filme und Serien, die ihr gekauft oder geliehen habt. Sucht nach dem entsprechenden Inhalt. Drückt rechts auf „Deine Bestellung stornieren“. Wählt im nächsten Fenster einen Grund aus. Bestätigt die Rückgabe mit „Bestellung stornieren“. Danach wird das Geld an dieselbe Zahlungsmethode erstattet, die für den Kauf oder den Leihvorgang benutzt wurde.

Anzeige

So könnt ihr auch vorgehen, wenn ihr einen Film in einer 99-Cent-Aktion geliehen habt und keine Zeit bleibt, den Inhalt innerhalb der 30-tägigen Leih-Phase anzuschauen.

Hinweis: Habt ihr die Prime-Video-Bestellung über ein Apple-Gerät durchgeführt und bezahlt, müsst ihr die Stornierung auf der Produktseite oder in der Prime-Video-App auf dem Apple-Gerät durchführen.

Das sollte man bei der Rückgabe beachten

Um einen digitalen Inhalt bei Prime Video zu stornieren, müssen Voraussetzungen erfüllt werden: