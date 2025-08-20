Zu spät für die Apple Watch Ultra 3: Deshalb lohnt sich das Warten auf den Nachfolger

Wer diesen Herbst bei der Apple Watch Ultra 3 zuschlägt, könnte sich 2026 schon ärgern.

Apple-Fans, die auf wirklich große Neuerungen bei der Apple Watch Ultra 3 hoffen, werden enttäuscht: Für das 2025er-Modell sind keine bahnbrechenden Innovationen zu erwarten. Erst die Apple Watch Ultra 4 im Jahr 2026 soll wieder richtig spannend werden – inklusive Touch ID und komplett neuer Chip-Generation. Das verraten nun durchgesickerte Hinweise aus Apples internem Code.

Touch ID für die Apple Watch Ultra 3 und Series 12 in Arbeit

Macworld und MacRumors haben Codezeilen entdeckt, die auf die Integration von biometrischer Authentifizierung in der Apple Watch hinweisen. Unter dem Codenamen „AppleMesa“ arbeitet Apple offenbar an Touch ID für kommende Modelle. Unklar ist noch, wie genau die Umsetzung erfolgt – denkbar wäre ein Sensor unter dem Display oder eine Integration in die Seitentaste.

Mit Touch ID würde die Apple Watch spürbar sicherer werden. Besonders für Apple Pay wäre die zusätzliche Sicherheit ein Gewinn, da Nutzer nicht mehr nur auf kurze PINs angewiesen wären.

Wichtig: Der Code zeigt deutlich, dass die Apple-Watch-Modelle des Jahres 2025 – inklusive der Ultra 3 – noch ohne Touch ID auskommen müssen. Wer also auf das Feature hofft, muss bis 2026 Geduld haben. Für dieses Jahr beschränkt sich Apple bei der dritten Generation auf Neuerungen wie 5G, eine Satelliten-Notfallverbindung wie beim iPhone und mit etwas Glück auch erstmals eine Warnfunktion bei zu hohem Blutdruck.

Redesign für 2026 erwartet

Noch spannender ist der Hinweis auf eine komplett neue CPU mit der Kennung „T8320“. Damit zeichnet sich für 2026 ein echtes Performance-Upgrade ab. Die Chips S9, S10 und auch der kommende S11 sind technisch nahezu identisch (Kennung „T8310“). Erst mit dem T8320 bricht Apple also wieder mit der bisherigen Linie und bringt einen deutlichen Leistungsschub.

Die Modellkennungen „N237“ (Apple Watch Series 12), „N238“ (Series 12 mit Mobilfunk) und „N240“ (Apple Watch Ultra 4) machen klar: Nicht nur die Ultra, sondern die gesamte Serie bekommt das große Upgrade.

Der interne Code spricht außerdem von einem Wechsel der Bezeichnung: Die kommende Serie wird als „Watch8“ geführt, während die letzten Generationen alle noch „Watch7“ hießen. Apple scheint also nicht nur bei der Technik, sondern auch beim Design radikale Änderungen zu planen. Ein DigiTimes-Bericht von letzter Woche stützt diese These und bestätigt umfassende Designänderungen für die Apple Watch im kommenden Jahr.

Die Quintessenz: Geduld zahlt sich aus

Die Apple Watch Ultra 3 wird ein solides, aber optisch zumindest unspektakuläres Upgrade. Wer Innovationen wie Touch ID, einen völlig neuen Chip und ein überarbeitetes Design will, sollte die Ultra 4 im Jahr 2026 ins Auge fassen. Für Apple-Fans mit Anspruch auf mehr als nur ein kleines Update gilt daher: Lieber warten – es könnte sich richtig lohnen.