Zu viele TikTok-Sammlungen? So räumt man auf und löscht unnötige Ordner

TikTok ermöglicht es euch, Videos in sogenannten Sammlungen zu organisieren. Diese sind praktisch, wenn ihr gespeicherte Clips thematisch sortieren wollt, etwa nach Rezepten, Fitness oder lustigen Momenten. Doch manchmal wird eine Sammlung überflüssig oder ihr möchtet einfach aufräumen. In diesem Ratgeber erfahrt ihr, wie ihr eine TikTok-Sammlung schnell und dauerhaft löscht.

So löscht ihr eine TikTok-Sammlung

App öffnen: Startet die TikTok-App auf eurem Smartphone und meldet euch an, falls nötig. Zum Profil gehen: Tippt unten rechts auf das Profil-Symbol. Gespeicherte Videos aufrufen: Tippt auf das Lesezeichen-Icon (das kleine Fähnchen). Sammlung auswählen: Hier seht ihr alle eure gespeicherten Sammlungen. Wählt die Sammlung aus, die ihr löschen möchtet. Bearbeitungsmodus öffnen: Tippt oben rechts auf die drei Punkte (⋯) oder auf „Verwalten“. Sammlung löschen: Wählt „Sammlung löschen“ oder „Delete collection“ aus. TikTok fragt euch zur Sicherheit, ob ihr wirklich löschen möchtet. Bestätigt mit „Ja“ oder „Löschen“.

Einzelne Inhalte aus Sammlung löschen

Ihr könnt auch lediglich einzelne Einträge entfernen, ohne gleich die ganze Sammlung zu löschen:

Steuert euer Profil bei TikTok an. Tippt auf das Lesezeichen-Symbol, um die Sammlungen zu erreichen. Wählt die Sammlung aus, die ihr bearbeiten wollt. Geht auf „Videos verwalten“. Jetzt könnt ihr alle Videos markieren, die ihr aus dem Bereich entfernen wollt. Bestätigt den Vorgang mit „Entfernen“.

Wichtige Hinweise

Wenn ihr eine Sammlung löscht, werden die darin gespeicherten Videos nicht automatisch gelöscht. Sie bleiben weiterhin unter euren „Gespeicherten Videos“ erhalten. Nur die Gruppierung verschwindet. Ihr könnt beliebig viele Sammlungen erstellen und wieder löschen. Ein Wiederherstellen gelöschter Sammlungen ist nicht möglich.

Wenn ihr regelmäßig viele TikToks speichert, lohnt es sich, die Sammlungen gelegentlich zu überprüfen. So behaltet ihr den Überblick und vermeidet doppelte oder veraltete Ordner. Das Löschen funktioniert sowohl unter Android als auch unter iOS identisch.