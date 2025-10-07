Zubehör für euer Google Pixel 10: Diese 5 Dinge bekommt ihr jetzt mit Rabatt bei Amazon

Der Suchmaschinen-Riese hat gerade sein neuestes Smartphone rausgebracht. Wir verraten euch, welches Zubehör für das Google Pixel 10 sinnvoll ist.

Diese Hüllen schützen euer Google Pixel 10

Ihr wollt euer neues Google Pixel 10 vor Stürzen und Beschädigungen schützen? Dann ist eine Hülle unabdingbar. Mit dem Case von Bentoben (bei Amazon anschauen) für 13,88 Euro bekommt ihr einen sicheren Schutz mit ausklappbarem Ring, mit dem ihr noch mehr Halt habt.

Allerdings funktioniert das Laden dann nur noch per MagSafe – nicht mit anderen Induktions-Ladeschalen.

BENTOBEN Hülle für Google Pixel 10 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 01:07 Uhr

Eine Alternative ist das Owkey-Case (via Amazon), wenn ihr eure Hüllen eher dünner mögt. In Militärqualität schützt die Hülle vor Stürzen aus bis zu 4,5 Metern. Zudem ist im Lieferumfang noch ein Displayschutz vorhanden.

Wenn ihr das Design des Google Pixel 10 nicht komplett verstecken und Induktionsladung nutzen wollt, dann ist dieses dünne Case ideal für euch.

OWKEY Hülle für Google Pixel 10 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 07:15 Uhr

Google Pixel 10: Schutz für das Display

Sicherlich wollt ihr auch das von Google verwendete Actua-Display ordentlich schützen – denn Kratzer hat man sich schnell mal eingehandelt. Die JETech-Schutzfolie von Amazon kommt im 3er-Set, mit dem mitgelieferten Rahmen könnt ihr die Folie passgenau anbringen. Für das Entfernen von Staub legt der Hersteller drei Tücher und Klebestreifen bei.

JETech Schutzfolie für Google Pixel 10 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 17:19 Uhr

User „RCO“ lobt die simple Montage: „Anbringen geht mit dem Rahmen kinderleicht und der Fingerabdruck-Sensor funktioniert mit diesem Panzerglas tadellos.“

Maja Trillhaase zeigt sich begeistert darüber, dass eine wichtige Funktion erhalten bleibt: „Passgenau, einfach anzubringen und auch der Fingerabdruck funktioniert einwandfrei. Super.“

In diesem Video zeigen wir euch, was die neuen Smartphones Google Pixel 10 und Google Pixel 10 Pro können:

Kompatible Netzteile für das Google Pixel 10

Wie andere Hersteller auch, legt Google seinen Smartphones aus Gründen der Nachhaltigkeit kein Netzteil mehr bei.

Wollt ihr als Google-Fans zu eurem neuen Pixel 10 aber auch ein originales Ladegerät, bieten sich das Pixelsnap (via Amazon) oder das Google Pixelsnap-Ladegerät mit Standhalterung (per Amazon) an. Beide Google-Originale kommen mit induktivem Qi2-Standard daher.

Google Pixelsnap-Ladegerät, kabellos, 25 Watt, Qi2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 06:20 Uhr

Soll es etwas günstiger und muss es kein Original sein? Dann hat Energie-Spezialist Anker zwei Alternativen für euch parat: Das „Zolo“ (auf Amazon anschauen) lädt mit 15 Watt, ist Qi2-zertifiziert und lädt euer Pixel 10 für aktuell 13,99 Euro ebenfalls induktiv und kabellos.

Anker „Zolo“ magnetisches kabelloses Ladegerät, Qi2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 11:43 Uhr

Soll es ein Ladestand sein, könnt ihr bei Amazon zum „MagGo“ greifen. Ob hochkant oder quer geladen: Das MultiProtect-System schützt euer Gerät vor Überspannung.

Anker hat auch ein einfaches USB-C-Ladegerät (bei Amazon kaufen) für euch im Angebot. Mit 30 Watt ist mit diesem Netzteil Schnellladung möglich.

Das 3D-Gehäuse mit innovativer Stapeltechnologie sorgt laut Hersteller dafür, dass das Gerät sehr klein ist, was auch Amazon-Kunde Tobias Wälde gefällt: „Besonders beeindruckt hat mich der kompakte Formfaktor – es ist so klein, dass es problemlos in jede Tasche passt, ohne viel Platz wegzunehmen.“