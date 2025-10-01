Zubehör-Schnäppchen: Amazon verkauft Schnellladekabel im Zweierset zum Sparpreis

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein Schnellladekabel vom Hersteller Anker im Zweierset zum stark vergünstigten Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Die Schnellladekabel von Anker unterstützen eine Ladeleistung von bis zu 100 Watt und weisen eine Länge von jeweils 1,8 Meter auf. Bei Amazon ist das Set mit zwei Kabeln zurzeit zum Preis von nur 9,49 Euro statt 12,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker USB-C-Kabel, 100 Watt Statt 12,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 10:54 Uhr

Was bietet das Schnellladekabel-Set von Anker?

Hohe Leistung

Hohe Flexibilität

Breite Kompatibilität

Haltbarkeit könnte besser sein

Die Anker-USB-C-Kabel unterstützen nahezu alle USB-C-Geräte, einschließlich der iPhone-15-Serie, dem Galaxy S23 und dem iPad Pro (3. bis 5. Generation). Ein MacBook Pro 16 kann mit den Kabeln laut Hersteller in 30 Minuten um 36 Prozent aufgeladen werden. Die Schnellladekabel bestehen aus Nylon sowie kugelsicherem Faserstoff. Dies führt laut Herstellerangaben zu einer hohen Flexibilität sowie Robustheit und dem Überstehen von etwa 12.000 Biegungen.

Zu den mit den Anker-Ladekabeln vollständig kompatiblen Geräten zählen das iPad Pro 2021/2020/2019/2018, iPad Air 4, iPad mini 6, Galaxy S24/S23/S22/S21/S20/S10/S10+/S10e/S8/ S8+/S9/ S9+, Galaxy Note 20 Ultra/20/10+/10/9/8, Google Pixel 3/4/5/6, Google Nexus 6P, iPhone 16/16 Pro Max/16 Pro/16 Plus/15/15 Pro Max/15 Pro/15 Plus, MacBook Air 13”/MacBook Air 15”/MacBook Pro 14”/MacBook Pro 16”, Nintendo Switch, sowie das Huawei Matebook X.

Für wen lohnt sich das Schnellladekabel-Set von Anker?

Das Schnellladekabel-Set von Anker lohnt sich für alle, die Bedarf an USB-Kabeln mit einer hohen Leistung haben. Auch die bisherigen Käufer auf Amazon zeigten sich von dem Kabelset überzeugt und vergaben als Bewertung im Schnitt 4,7 von 5 Sternen bei über 15.000 Bewertungen. Dabei werden von den Rezensenten insbesondere die starke Leistung, die Länge sowie die Flexibilität der USB-C-Kabel von Anker gelobt. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen bezüglich der Haltbarkeit der Kabel.

Anker USB-C-Kabel, 100 Watt jetzt ab 9,49 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 03:11 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

