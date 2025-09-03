Zubehör-Schnäppchen: Amazon verramscht USB-C-Schnellladekabel im Doppelpack

Für alle, die gerade auf der Suche nach einem hochwertigen USB-C-Ladekabel sind, hält Amazon ein passendes Angebot bereit: Dort gibt es ein leistungsstarkes Modell des Herstellers Ugreen im Doppelpack zum stark vergünstigten Preis zu kaufen. Wir haben die Details für euch.

Von dem Ugreen USB-C-Kabel werden Ladeleistungen von bis zu 100 Watt unterstützt. Das Kabel weist weiterhin eine Länge von 2 Metern auf und ist bei Amazon im Zweierpack für nur 9,91 Euro statt 13,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen USB-C-Kabel, 100 Watt Statt 13,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 18:49 Uhr

Was leistet das USB-C-Kabel von Ugreen?

Das USB-C-Kabel von Ugreen unterstützt USB Power Delivery (PD) 3.0, Programmable Power Supply (PPS) und lädt ein iPhone 15 in 30 Minuten von 0 auf 60 Prozent sowie ein MacBook Pro 2023 in 30 Minuten auf 42 Prozent auf. Natürlich ist dafür jeweils ein Ladegerät mit entsprechender Leistung erforderlich. Weiterhin unterstützt das Ugreen-Kabel 480 Mbps Datenübertragung.

Durch die Verwendung hochwertiger Materialien wie Nylon zur Ummantelung und Aluminium für das Gehäuse sowie einen Knickschutz ist das USB-C-Kabel von Ugreen langlebig und strapazierfähig. So verträgt das Kabel 20.000 Biegungen sowie eine Last von bis zu 20 Kilogramm. Der integrierte E-Marker-Chip macht das Laden eurer Geräte schneller und schützt sie vor Überspannungs- und Überstrom-Problemen.

Für wen lohnt sich das Ladekabel-Set von Ugreen?

Das Schnellladekabel-Set von Ugreen ist sicher für alle geeignet, die Bedarf an einem hochwertigen, robusten und leistungsstarken USB-C-Ladekabel im Doppelpack haben. Der aktuell günstige Preis macht einen Kauf umso lohnender.

Auch die bisherigen Käufer bei Amazon zeigen sich positiv beeindruckt von dem Ugreen-USB-C-Kabel und vergaben als Bewertung im Schnitt 4,7 von 5 Sternen bei mehr als 12.000 Bewertungen. Gelobt werden von den bisherigen Käufern unter anderem die hochwertige und robuste Verarbeitung sowie die hohe Leistung des Schnellladekabels von Ugreen.

Ugreen USB-C-Kabel, 100 Watt jetzt ab 9,91 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.09.2025 18:49 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

