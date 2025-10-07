Zubehör zum iPhone 16e: So holt ihr das meiste aus eurem Handy raus – und spart dank Amazon

Ihr wollt euer Smartphone mit Zubehör versorgen? Wir stellen euch tolle Produkte wie Hüllen, Ladegeräte und Schutzfolien für euer iPhone 16e vor.

Hülle

Hülle mit MagSafe-Technologie

Erstmals wurde die MagSafe-Technologie von Apple für das iPhone 12 eingeführt. Im vergleichsweise günstigen iPhone 16e ist sie jedoch nicht verbaut. Die Hülle ermöglicht es euch, die Technologie trotzdem zu nutzen und somit euer Smartphone sicher und unkompliziert an entsprechenden Halterungen zu befestigen und nebenbei aufzuladen. Gleichzeitig schützt die Hülle euer Handy vor Fallschäden und Kratzern.

Dabei kommt sie auch in verschiedenen Farboptionen daher, wodurch ihr euer iPhone 16e, das bisher nur in Weiß und Schwarz erhältlich ist, ordentlich aufpeppen könnt. Falls ihr jedoch einfach das klassische Design des Smartphones betonen wollt, könnt ihr bei der transparenten Hülle bleiben. Das Modell von ESR bekommt ihr beispielsweise für 14,99 Euro bei Amazon.

iPhone 16e Hülle, kompatibel mit MagSafe in verschiedenen Farben erhältlich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 12:04 Uhr

Hülle als Wallet

Keine Lust, bei jeder Gelegenheit euren Geldbeutel aus der Tasche zu wühlen? Besonders praktisch ist da eine Schutzhülle mit Wallet, in der ihr direkt eure wichtigsten Karten verstauen könnt. Gleichzeitig ist die Hülle stoß- und kratzfest und bietet mit einem verschiebbaren Kameraschutz sogar extra Sicherheit für die Linse. Auch diese Hülle ist in verschiedenen Farben erhältlich und kostet euch bei Amazon 21,99 Euro.

iPhone 16e Schutzhülle mit Wallet (4 Karten) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 11:05 Uhr

Ausgefallene Designs

Für diejenigen, die es etwas individueller und auffälliger mögen, gibt es auch jede Menge Möglichkeiten, euer iPhone 16e in einen richtigen Blickfang zu verwandeln. Wir sind bei Amazon noch auf folgende Modelle gestoßen: Wie wäre es mit einer transparenten Hülle mit Glitzereffekt? Oder einer Hülle mit fluoreszierendem Farbverlauf? Alternativ könnt ihr mit einer BENTOBEN Handyhülle euer iPhone auch in ein Stück Nachthimmel einhüllen.

Ladegerät

Ihr müsst bald wieder los und es soll mal schneller gehen mit dem Laden des Handys? Kein Problem, mit dem passenden Schnellladekabel samt USB-C-Anschluss könnt ihr euch sicher sein, dass euer iPhone 16e rasch wieder mit Energie versorgt ist. Das Ladegerät bietet trotzdem Schutz vor Überstrom, Überladung, Kurzschluss oder der Gefahr einer Überhitzung. Ihr bekommt es zum Beispiel für 17,99 Euro bei Amazon.

30W USB C Ladegerät für iPhone 16e Ladekabel mit weiteren Apple Produkten kompatibel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 11:31 Uhr

Wie unterscheidet sich das 16e von anderen iPhones? Im Video bekommt ihr einen Überblick.

Schutzfolie

Eine Schutzfolie gehört zu den ersten Dingen, die ihr für euer neues Smartphone besorgen solltet. Denn sie verhindert, dass unschöne Kratzer und Risse euren empfindlichen Handybildschirm verschandeln.

Diese bei Amazon mit 4,4 Sternen (mit über 23.500 Rezensionen) bewertete Folie für 7,99 Euro lässt sich einfach anbringen und besteht aus gehärtetem Glas, das kleine und größere Unfallschäden verhindert. Durch eine spezielle Beschichtung wird vermieden, dass sich unschöne Rückstände durch Fingerabdrücke, Öl oder Wassertropfen bilden können.

Schutzfolie für iPhone 16 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 11:20 Uhr

Gürteltasche

Ihr findet, das iPhone 16e in der Hosentasche herumzutragen wirkt eher unelegant? Eine praktische Alternative stellt eine mobile Gürteltasche dar, die ihr an eurem Gürtel befestigen könnt – alternativ könnt ihr sie auch an eurer Tasche anbringen und habt so ein extra Fach für euer iPhone. Damit habt ihr es immer in Reichweite. Der Magnetverschluss ermöglicht einfaches Öffnen, garantiert aber auch sicheren Halt. Ihr bekommt die Tasche zum Beispiel für 21,95 Euro bei Amazon.

Mobile Gürteltasche für Apple iPhone 16e Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 12:25 Uhr

