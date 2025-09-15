Zukunftssicher in die Energiewende: Kleines Kraftwerk reduziert 2 leistungsstarke Balkonkraftwerke radikal

Die jährlich steigende Stromrechnung ist für viele Bundesbürger ein leidiges Thema, doch Hilfe naht: Kleines Kraftwerk, der führende Anbieter von Balkonkraftwerken, hält gleich zwei attraktive Angebote für euch bereit. Sowohl das leistungsstarke Duo-XL- als auch das vielseitige Quattro-Balkonkraftwerk bekommt ihr aktuell zum unschlagbaren Sonderpreis – und spart so schon mit der nächsten Stromrechnung bares Geld!

Das Duo-XL-Komplettpaket mit zwei 500-Wp-Modulen (bifazial und fullblack) inklusive 5-Meter-Anschlusskabel und kostenlosem Versand gibt es für nur 339 Euro statt 599 Euro (Angebot bei Kleines Kraftwerk ansehen).

Für nur 130 Euro mehr erhaltet ihr 800 Wp mehr, denn das Quattro-Komplettpaket mit vier 450-Wp-Modulen (bifazial, fullblack und 5-Meter-Anschlusskabel) kostet aktuell nur 499 Euro. Der alte Preis: 899 Euro! (Angebot bei Kleines Kraftwerk ansehen).

Zu beiden Balkonkraftwerken bekommt ihr auf Wunsch eine Halterung (statisch geprüft und Made in Germany) für 199 Euro beziehungsweise 349 Euro dazu. Beim Quattro-Balkonkraftwerk habt ihr die Wahl zwischen zwei Wechselrichtern: dem Hoymiles HMS800-2T (Standard) oder dem 4T – gegen einen Aufpreis von 149 Euro. Beide Modelle verfügen über WLAN-Funktionalität zur Auswertung in der bei Kleines Kraftwerk kostenlos erhältlichen Smartphone-App.

Der Unterschied liegt in der Anzahl der MPPTs (Maximum Power Point Tracker):

Der HMS800-2T besitzt 2 MPPTs .

besitzt . Der HMS1600-4T bietet 4 MPPTs (ein Vorteil bei unterschiedlichen Modulausrichtungen).

Außerdem könnt ihr beim Quattro-Komplettset gegen einen Aufpreis ein längeres Anschlusskabel wählen (länger als das standardmäßig enthaltene 5-Meter-Kabel). Der Versand des Balkonkraftwerks erfolgt kostenlos per Spedition.

Das Duo-XL-Balkonkraftwerk im Detail

Gemeinsam mit der Rückseite produzieren die beiden Module des Duo-XL-Balkonkraftwerks insgesamt bis zu 1.250 Wp. Zusätzlich beinhaltet das Set den Wechselrichter HMS800-2T von Hoymiles, welcher praktischerweise über eine WLAN-Funktion zur Auswertung in der App verfügt.

Das Quattro-Balkonkraftwerk im Detail

Die vier Module des Quattro-Balkonkraftwerks liefern insgesamt bis zu 2.250 Wp, was bedeutet, dass ihr im Vergleich zum Duo-Balkonkraftwerk für rund 130 Euro mehr fast das doppelte an Leistung erhaltet. Allerdings wird die Leistung durch den Wechselrichter auf die gesetzliche Einspeisenorm von 800 Wp begrenzt. Sollte sich die Gesetzeslage ändern, seid ihr mit dem Quattro-Komplettset zukunftssicher aufgestellt, denn rein technisch kann dieses ohne Weiteres auch höhere Leistungen liefern.

