Zum Black Friday: Klarna und MediaMarkt bieten euch mehr Auswahl

Mehr Spielraum an der Kasse.

Kurz vor dem Black Friday weiten Klarna, MediaMarkt und Saturn ihre Zusammenarbeit aus. Kunden erhalten jetzt auch in Deutschland Zugang zu mehreren flexiblen Zahlungsmethoden direkt beim Checkout.

MediaMarkt: Klarna macht Bezahlen flexibler

Ab sofort stehen in den Online-Shops von MediaMarkt und Saturn drei Klarna-Varianten zur Verfügung. Neben der Sofortzahlung können Kunden ihren Einkauf auch in 30 Tagen oder in drei zinsfreien Raten begleichen.

Die Auswahl erfolgt direkt beim Checkout. Alle Zahlungen sind durch den Klarna-Käuferschutz abgesichert und lassen sich in der Klarna-App verwalten. Zusätzlich bietet die App aktuell noch 3 Prozent Cashback an (Quelle: Klarna).

Die neuen Bezahlmöglichkeiten gelten auch für Einkäufe über die Klarna-Kreditkarte. Klarna will damit nach eigener Aussage mehr Flexibilität schaffen, ohne zusätzliche Hürden oder Papierkram. Klarna-Nutzer können auch bei MediaMarkt und Saturn ihre sogenannte „Shopping Power“ in der App einsehen, also den verfügbaren Rahmen für Einkäufe.

Wer das Bezahlen auf später verschiebt, sollte allerdings immer den Überblick behalten. „Buy Now, Pay Later“ kann zur Schuldenfalle werden, wenn mehrere Ratenzahlungen gleichzeitig laufen oder Kunden den Überblick über verschiedene Zahlungsziele verlieren.

Black Friday: Klarna setzt auf Expansion

Die Klarna-Kooperation mit MediaMarkt und Saturn ist nicht neu. Sie besteht bereits in mehreren Ländern. Österreich, Italien, die Niederlande und Belgien gehören dazu. Deutschland zieht nun offiziell nach.

Das Angebot kommt rund um den Black Friday und Weihnachten zu einem Zeitpunkt, an dem viele Kunden wahrscheinlich größere Anschaffungen planen.

Klarna und MediaMarkt – der Zeitpunkt ist kein Zufall Buy now, pay later ist keine neue Erfindung. Auch Klarna bietet die Zahlungsoption bereits seit einiger Zeit an, ebenso wie andere Zahlungsdienste, etwa PayPal. Trotzdem kommt die neue Möglichkeit bei MediaMarkt und Saturn zur rechten Zeit. Denn wer sich über die Risiken vieler Kleinstkredite bewusst ist und den Überblick nicht verliert, erhält als Klarna-Kunde damit eine einfache Möglichkeit, die steigenden Ausgaben zur Vorweihnachtszeit zu stemmen. Felix Gräber

