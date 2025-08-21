Zum Spitzenpreis: Amazon verramscht kompakte und leistungsstarke Powerbank

Bei Amazon ist aktuell eine leistungsstarke und kompakte Powerbank zum stark vergünstigten Preis erhältlich. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Die "Nexode"-Powerbank vom Hersteller Ugreen verfügt über eine Kapazität von 12.000 mAh, gepaart mit einer starken Leistung von 100 Watt. Bei Amazon erhaltet ihr die kompakte Powerbank aktuell zum Preis von nur 39,98 Euro statt 49,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen Nexode Power Bank, 12000mAh Statt 49,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2025 09:21 Uhr

Was leistet die Powerbank von Ugreen?

Trotz der hohen Leistung weist die Ugreen-Powerbank eine kompakte und leichte Bauweise auf und nimmt deshalb nur wenig Platz in Anspruch. Das Gerät unterstützt den USB-C-PD-3.0-Standard und ist unter anderem mit iPhone 15 / 14 Pro Max, Galaxy S24 Ultra und iPad kompatibel.

Die Ugreen-Powerbank verfügt über ein praktisches Digital-Display, welches euch den Ladezustand der Powerbank, die Eingangsleistung sowie die Leistungsabgabe anzeigt. über die USB-C-Schnelladefunktion kann die Powerbank in nur 1,5 Stunden komplett aufgeladen werden. Durch den umfassenden Geräteschutz werden Schäden an eure aufgeladenen Geräten vorgebeugt.

Für wen lohnt sich die Powerbank vom Ugreen?

Die Ugreen-Powerbank lohnt sich, insbesondere natürlich zum aktuellen Niedrigpreis, für alle, die eine leistungsstarke Powerbank suchen, die gleichzeitig ein kompaktes Design aufweist. Nützlich ist sicher auch das Display, welches euch relevante Parameter wie den Ladestand der Powerbank anzeigt.

Auch die bisherigen Käufer der Powerbank von Ugreen äußern sich positiv über das Gerät, denn diese vergaben als Bewertung im Schnitt 4,4 von 5 Sternen. Hervorgehoben werden von den Rezensenten unter anderem die hohe Ladegeschwindigkeit, die gute Verarbeitung, das ansprechende Design und die kompakte Größe der Powerbank.

So finden wir die besten Schnäppchen

