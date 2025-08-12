Zum Spitzenpreis bei Amazon: Dieser Bluetooth-Adapter verbindet bis zu fünf Geräte gleichzeitig

Bei Amazon ist aktuell ein Bluetooth-Adapter des Herstellers Ugreen zum stark reduzierten Preis erhältlich, der der bis zu fünf Geräte gleichzeitig mit eurem Rechner verbinden kann. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Von dem Bluetooth-Adapter wird der aktuelle Bluetooth-Standard 5.4 sowie die EDR-Technologie mit Dual-Mode-Unterstützung für Bluetooth 5.4 Low Energy (BLE) unterstützt. Weiterhin ist der Adapter abwärts kompatibel mit Bluetooth 5.3 / 5.2 / 5.1 und 5.0 und momentan bei Amazon zum Preis von nur 5,98 Euro statt 9,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen Bluetooth-5.4-Adapter Statt 9,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 09:35 Uhr

Was bietet euch der Bluetooth-Adapter von Ugreen?

Unterstützt den Bluetooth-Standard 5.4

Verbindung von bis zu fünf Geräten gleichzeitig

Einfache Installation

Breite Kompatibilität mit Bluetooth-Geräten

Große Reichweite

Audioqualität bei verbundenen Kopfhörern nicht immer optimal

Von dem Bluetooth-Adapter wird Plug & Play unterstützt, was bedeutet, dass das Gerät direkt nach seinem Anschluss verwendet werden kann, ohne dass die Installation von Treibern erforderlich wäre. Der Adapter unterstützt bis zu fünf Geräte gleichzeitig und verfügt aufgrund der Unterstützung der aktuellen Bluetooth-Version 5.4 über eine große Reichweite.

Weiterhin weist der Adapter eine niedrige Latenz auf und ist kompatibel mit Mäusen, Tastaturen, Kopfhörern, Controllern und anderen Geräten mit USB-Anschluss.

Für wen lohnt sich der Bluetooth-Adapter von Ugreen?

Die Anschaffung des Bluetooth-Adapters von Ugreen lohnt sich insbesondere für alle, die ihren PC oder Laptop mit mehreren Bluetooth-Geräten verbinden möchten, oder auch ältere Computer mit dem neuesten Bluetooth-Standard ausrüsten wollen. Vorteile des Geräts sind sicher die einfache Installation, die geringe Latenz durch die Unterstützung des Bluetooth-Standards 5.4, die Abwärtskompatibilität zu älteren Bluetooth-Versionen und die Möglichkeit der Verbindung von bis zu fünf Geräten zur gleichen Zeit.

Auch die bisherigen Käufer bei Amazon zeigten sich von dem Bluetooth-Adapter überzeugt, denn diese vergaben als Bewertung im Schnitt 4,2 von 5 Sternen bei über 1.000 Bewertungen. Positiv erwähnt werden dabei von den Rezensenten besonders die einfache Installation, die Kompatibilität mit verschiedenen Geräteklassen, die stabile Verbindung und die hohe Reichweite. Allerdings kritisieren manche Rezensenten, dass die Audio-Qualität bei der Verbindung von Kopfhörern zu wünschen übrig lässt.

Ugreen Bluetooth-5.4-Adapter jetzt ab 5,98 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 13:08 Uhr

