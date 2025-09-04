Zum Spitzenpreis bei Amazon: Mit diesem Gerät könnt ihr fast alles laden

Wer gerade auf der Suche nach einem Multiport-Ladegerät für sein Smartphone, Tablet oder Laptop ist, findet bei Amazon ein entsprechendes Modell des Herstellers Ugreen zum stark reduzierten Preis. Wir haben die Details des Deals für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Multiport-Ladeadapter von Ugreen wird an das Stromnetz angeschlossen und verfügt über einen USB-A- sowie vier USB-C-Anschlüsse und eine Gesamtleistung von 65 Watt. Dabei verteilt sich die Leistung auf maximal 45 Watt bei einem USB-C-Anschluss und maximal 20 Watt bei den anderen Ports. Den Multiport-Adapter bekommt ihr bei Amazon für nur 21,99 Euro statt 39,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen Multiport-Ladegerät, 65 Watt Statt 39,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:59 Uhr

Anzeige

Was bietet der Multiport-Ladeadapter von Ugreen?

Fünf Ladeports vorhanden

Unterstützt viele Ladeprotokolle

Gut transportabel

Hohe Sicherheit durch Schutzsysteme

Nur ein USB-A-Anschluss vorhanden

Der Ladeadapter unterstützt unter anderem die Ladeprotokolle PD, PPS, QC und AFC. Ein iPhone 16 kann das Gerät von 0 auf 60 Prozent in nur 30 Minuten aufladen, ein Galaxy S25 Ultra von 0 auf 67 Prozent. Der Ladeadapter weist ein kompaktes, platzsparendes Design auf und kann gut beispielsweise im Koffer oder Rucksack transportiert werden. Das mitgelieferte, 2 Meter lange Kabel macht das Gerät flexibel positionierbar. Mehrere integrierte Schutztechnologien schützen den Adapter vor Überspannung, Kurzschluss, Überhitzung und Überladen. Das Gerät verfügt über rutschfeste Silikonfüße, welche ihm einen sicheren Halt verleihen.

Für wen lohnt sich der Ladeadapter von Ugreen?

Der Multiport-Ladeadapter von Ugreen ist für alle geeignet, die eine günstige Möglichkeit suchen, mehrere USB-Geräte über einen Netzadapter aufzuladen. Durch das platzsparende Design ist das Gerät gut transportabel und durch das lange Netzkabel flexibel positionierbar. Allerdings kann man kritisieren, dass das Ladegerät über nur einen USB-A-Anschluss verfügt. Die bisherigen Käufer bei Amazon waren mit dem Ugreen-Adapter zufrieden, denn diese vergaben als Bewertung 4,7 von 5 Sternen.

Ugreen Multiport-Ladegerät, 65 Watt jetzt ab 21,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.09.2025 09:59 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.