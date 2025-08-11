Zum Spottpreis bei Amazon: Darum kaufen alle dieses Schnellladegerät

Bei Amazon bekommt ihr zurzeit ein leistungsstarkes und gleichzeitig kompaktes Schnellladegerät des Herstellers Anker zum stark reduzierten Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wenn ihr gleich mehrere Geräte wie Handys und Smartphones besitzt, die auch einmal gleichzeitig der Aufladung bedürfen, ist es nützlich, ein Multiport-Ladegerät zur Hand zu haben. Mit dem Nano II von Anker erhaltet ihr im Rahmen des Amazon-Prime-Day noch für kurze Zeit ein kompaktes Modell zum stark vergünstigten Preis von nur 25,99 Euro statt 49,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker Nano-II-Ladegerät, 65 Watt Statt 49,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.08.2025 12:55 Uhr

Anzeige

Highlights des Schnellladegeräts von Anker

Hohe Leistung

Multiport-Design

Kompakte Bauweise

Recht hohe Temperaturentwicklung

Für die hohe Leistung von 65 Watt bei gleichzeitig kompakter Größe (laut Hersteller ist das Gerät etwa so klein wie eine AirPods-Pro-Ladehülle) sorgt die integrierte GaN-II-Technologie. Die drei Ports des Ladegeräts (zweimal USB-C, einmal USB-A) können dabei flexibel genutzt werden: Bei Einzelnutzung steht euch die gesamte Leistung an einem Port beispielsweise für das schelle Aufladen eines Notebooks zur Verfügung, bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Ports wird die Leistung intelligent zwischen den angeschlossenen Geräten aufgeteilt.

Besonders geeignet ist das Ladegerät von Anker für Laptops wie beispielsweise das MacBook Pro oder das Dell XPS 13, Tablets wie das iPad Pro, Smartphones wie das iPhone 15 oder das Samsung Galaxy S20, sowie Handheld-Konsolen wie das Steam Deck.

Wie bewerten Käufer das Anker-Ladegerät?

Bisherige Käufer und Rezensenten bei Amazon gaben dem Nano-II-Ladegerät von Anker eine sehr gute Wertung von im Schnitt 4,7 von 5 Sternen bei über 6.000 Rezensionen. Gelobt werden in den Bewertungen unter anderem die starke Leistung, das kompakte Design und das zuverlässige Funktionieren des Multiport-Ladegerät von Anker. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen bezüglich der recht hohen Temperaturentwicklung des Ladegeräts.

Anker Nano-II-Ladegerät, 65 Watt jetzt ab 25,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.08.2025 23:41 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.