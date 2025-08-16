Zum Spottpreis bei Amazon: Dieser Bluetooth-Adapter verbindet bis zu fünf Geräte gleichzeitig

Bei Amazon bekommt ihr aktuell einen Bluetooth-Adapter des Herstellers Ugreen zum besonders günstigen Preis, der bis zu fünf Geräte mit eurem Rechner verbinden kann. Wir haben die Details des Angebots für euch.
Der Bluetooth-Adapter von Ugreen unterstützt den Bluetooth-Standard 5.4 sowie die EDR-Technologie mit Dual-Mode-Unterstützung für Bluetooth 5.4 Low Energy (BLE). Der Adapter ist außerdem abwärtskompatibel mit Bluetooth 5.3 / 5.2 / 5.1 sowie 5.0 und ist momentan bei Amazon zum Preis von nur 5,98 Euro statt 9,,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).
Was bietet der Bluetooth-Adapter von Ugreen?
- Unterstützt Bluetooth Standard
- Verbindung von bis zu fünf Geräten gleichzeitig
- Einfache Installation
- Breite Kompatibilität
- Große Reichweite
- Audioqualität bei Kopfhörern nicht immer optimal
Dadurch, das der Bluetooth-Adapter Plug & Play unterstützt, könnt ihr ihn direkt nach dem Anschluss an einen Rechner verwenden, ohne dass zuvor die Installation eines Treibers erforderlich wäre. Durch die Unterstützung des Bluetooth-5.4-Standards bietet de Adapter eine große Reichweite.
Der Bluetooth-Adapter on Ugreen weist eine niedrige Latenz auf und ist kompatibel mit Mäusen, Tastaturen, Kopfhörern, Controllern und anderen Bluetooth-Geräten.
Für wen eignet sich der Bluetooth-Adapter von Ugreen?
Der Bluetooth-Adapter von Ugreen lohnt sich für alle, die mehrere Geräte mit ihrem PC oder Laptop verbinden möchten. Ein weiterer Einsatzzweck ist die Nachrüstung eines älteren Computers mit Bluetooth. Highlights des Adapters sind die unkomplizierte Verwendung, die geringe Latenz und die Abwärtskompatibilität zu älteren Bluetooth-Standards.
Auch die bisherigen Käufer bei Amazon äußern sich positiv über den Bluetooth-Adapter von Ugreen und vergaben als Bewertung im Schnitt 4,3 von 5 Sternen bei über 1.500 Bewertungen. Hervorgeheben werden von den Rezensenten unter anderem die einfache Installation, die breite Kompatibilität, die stabile Verbindung und die hohe Reichweite des Bluetooth-Adapters. Allerdings bemängeln einige Rezensenten, dass die Audio-Qualität bei der Verbindung von Kopfhörern zu wünschen übrig lässt.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.