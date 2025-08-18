Zum Tiefpreis bei Amazon: Dieses Ladegerät liefert genug Power für Smartphone, Notebook & Co.

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein leistungsstarkes und gleichzeitig kompaktes Schnellladegerät zum stark vergünstigten Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das Multiport-Schnellladegerät vom Hersteller Anker bietet eine Leistung von 100 Watt, die sich auf zwei USB-C-Anschlüsse mit 45 Watt und 30 Watt, sowie einen USB-A-Anschluss mit 18 Watt verteilen. Das leistungsstarke und kompakte Schnellladegerät ist momentan bei Amazon für 33,99 Euro statt 69,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Anker-Nano-II-Schnellladegerät Statt 69,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.08.2025 08:48 Uhr

Was kann das 100-Watt-Ladegerät von Anker?

Starke Ladeleistung mit insgesamt 100 Watt

Lädt bis zu drei Geräte gleichzeitig

Kompakte Bauform, gut für unterwegs geeignet

Recht hohe Wärmeentwicklung

Kein beiliegendes Ladekabel

Durch seine starke Leistung eignet sich das Anker-Ladegerät nicht nur zum Laden von Smartphones, Powerbanks und Tablets, sondern auch von Laptops. Natürlich könnt ihr mit dem Charger auf Wunsch auch bis zu drei Geräte gleichzeitig laden. Durch die verwendete GaN-II-Technologie, gemeinsam mit dem innovativen, gespalteten Design und einer verbesserten Leiterplattenstruktur, weist das Gerät eine bis zu 34 Prozent geringere Größe auf als vergleichbare Ladegeräte. Außerdem sind verschiedene Schutzfunktionen für das sichere Aufladen eurer Geräte integriert, wie ein Überspannungs- und Kurzschlusschutz.

Wie bewerten bisherige Käufer das Anker-Ladegerät?

Bisherige Käufer des Anker-Ladegeräts bei Amazon zeigen sich von diesem überzeugt und vergaben im Schnitt 4,6 von 5 Sternen bei über 1.500 Bewertungen. Besonders positiv erwähnt werden dabei von den Rezensenten unter anderem die starke Leistung sowie die kompakte Bauform, die das Ladegerät gut für den Einsatz unterwegs geeignet macht. Unter den Rezensionen finden sich allerdings auch einige kritische Stimmen bezüglich der Wärmeentwicklung des Geräts, welche laut den Rezensenten recht hoch ausfällt. Außerdem kann man es als nachteilig betrachten, dass kein Ladekabel mitgeliefert wird.

So finden wir die besten Schnäppchen

