Zum Tiefpreis bei Amazon: Dieses Zubehör ist Pflicht für alle Gamer und Heimkino-Enthusiasten

Bei Amazon ist gerade ein HDMI-2.1-Kabel für 4K- und 8K-Übertraung zum stark vergünstigten Preis erhältlich. Wir haben die Details des Deals für euch.

Das HDMI-2.1-Kabel von Ugreen unterstützt sowohl eine flüssige 4K- als auch 8K-Wiedergabe und ist derzeit bei Amazon zum vergünstigten Preis von nur 8,54 Euro statt 10,99 Euro erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen).

Ugreen HDMI-2.1-Kabel Statt 10,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 12:27 Uhr

Was sind die Highlights des HDMI-2.1-Kabels von Ugreen?

Unterstützt neueste Audio- und Videostandards

Robuste Verarbeitung

Etwas unflexibel

Die Länge des HDMI-2.1-Kabels von Ugreen beträgt 2 Meter, weiterhin wird eine maximale Bandbreite von 48 Gbit/s für höchste Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht. Für 4K wird eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz und für 8K von 60 Hertz erreicht. Daneben unterstützt das HDMI-Kabel die Gaming-Features VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) sowie Enhanced Audio Return Channel (eARC) für verlustfreien Surround-Sound.

Zusätzlich zu den starken, technischen Spezifikationen weist das HDMI-2.1-Kabel von Ugreen durch den geflochtenen Mantel und das verbaute Aluminiumgehäuse eine robuste Konstruktion auf, die 4-Schicht-Abschirmung sorgt für eine störungsfreie Signalübertragung. Kompatibel ist das Kabel mit Konsolen wie PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Smart-TVs, PCs und Laptops sowie mit Soundbars, AV-Receivern und Projektoren.

Ugreen HDMI-2.1-Kabel jetzt ab 8,54 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.10.2025 12:27 Uhr

Für wen eignet sich das HDMI-2.1-Kabel von Ugreen?

Das HDMI-Kabel von Ugreen eignet sich für jeden, der ein passendes Kabel für 4K- und 8K-Signalübetagung benötigt, insbesondere für Gamer und Heimkino-Fans mit entsprechenden Ansprüchen.

Als lohnend empfanden übrigens auch die bisherigen Käufer bei Amazon die Anschaffung des Ugreen-Kabels, denn diese vergaben im Schnitt 4,7 von 5 Sternen bei über 7.000 Bewertungen und lobten bei dem Produkt besonders dessen Zuverlässigkeit und hochwertige Verarbeitung. Allerdings bemängeln einige Rezensenten, dass das Kabel flexibler sein könnte.

