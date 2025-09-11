Zum Traumpreis bei Amazon: Dieses Tastatur-Maus-Set von Logitech macht euch das Leben leichter

Bei Amazon bekommt ihr aktuell ein kabelloses Tastatur-Maus-Set vom Hersteller Logitech zum Spitzenpreis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Das Tastatur-Maus-Set "Logitech Signature Slim" wird per Bluetooth verbunden und kommt mit einem schlanken Design, einem leisen Tastenanschlag und der Möglichkeit des schnellen Wechselns zwischen bis zu drei Geräten wie eurem privaten PC und eurem Arbeits-Laptop. Das Set unterstützt Windows und Mac, ChromeOS, Linux, iPadOS, iOS sowie Android und kostet euch bei Amazon nur 69,90 Euro statt 119,90 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen).

Was bietet das Tastatur-Maus-Set von Logitech?

Komfortabler Wechseln zwischen mehreren Geräten

Leise

Schlankes Design

Umfangreiche Unterstützung von Betriebssystemen

Batteriebetrieben

Die Tastatur des "Logitech Signature Slim"-Sets bietet mit der kostenlos erhältlichen Software Logi Options+ anpassbare Tasten und Shortcuts. Die schlanke und gleichzeitig solide verarbeitete Tastatur in Standardgröße ermöglicht das Schreiben wie auf einer Laptop-Tastatur, während die Maus aus recyceltem Kunststoff und in geschwungener Form ebenfalls ein komfortables Arbeiten ermöglicht.

Danke der "Silent Touch"-Technologie bietet die Maus des Sets leise Klicks mit 90 Prozent weniger Lautstärke sowie einfaches Scrollen, durch das ihr zeilenweise durch Dokumente und mit dem SmartWheel durch lange Webseiten blättert. Durch einfachen Tastendruck könnt ihr zwischen drei verbundenen Geräten wie Notebook, Tablet und Smartphone wechseln. Das erforderliche Pairing kann auf einfache Weise Pairing über Bluetooth oder Logi Bolt erfolgen.

Für wen eignet sich das Tastatur-Maus-Set von Logitech?

Das Tastatur-Maus-Set von Logitech ist sicher gut für alle geeignet, die auf der Suche nach einem hochwertigen und komfortablen, kabellosen Maus-Tastatur-Set zum günstigen Preis sind. Auch die bisherigen Käufer des Sets bei Amazon äußern sich positiv über dessen Qualität und vergaben als Bewertung 4,5 von 5 Sternen. Hervorgehoben werden von den Rezensenten besonders die hohe Qualität, umfangreiche Funktionalität, stabile Konnektivität über Bluetooth und die leisen Anschlags- und Klickgeräusche von Maus und Tastatur.

Als Nachteil kann man allerdings sehen, dass das Set klassisch per Batterie mit Strom versorgt wird und keine aufladbaren Akkus integriert sind.

