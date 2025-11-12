Zurück zum Verbrenner? E-Auto-Fahrer haben eine klare Meinung

Wer elektrisch fährt, bleibt dabei.

Eine neue Studie zeigt, wie überzeugt E-Auto-Fahrer inzwischen sind. In China würden ganze 99 Prozent erneut ein Elektrofahrzeug kaufen. Auch in Europa ist die Zustimmung hoch, wenn auch nicht ganz so deutlich.

Viele E-Auto-Fahrer wollen nie wieder zurück

Das Beratungsunternehmen Roland Berger hat weltweit 12.000 E-Auto-Fahrer befragt. Demnach würden sich 88 Prozent aller Teilnehmenden beim nächsten Autokauf wieder für ein batterieelektrisches Fahrzeug entscheiden.

Besonders hoch ist die Zustimmung in China, doch auch andere Regionen zeigen äußerst positive Werte. Im Nahen Osten und Nordafrika liegt sie bei 92 Prozent, in Amerika bei 88 Prozent. Der asiatisch-pazifische Raum kommt ohne China auf 87 Prozent. Europa bildet mit immer noch hohen 84 Prozent das Schlusslicht.

Dort, wo Förderungen klar geregelt sind und die Ladeinfrastruktur schnell wächst, ist auch die Kundenzufriedenheit höher, so ein Fazit der Untersuchung. In Europa hingegen werde immer noch über Verbrenner und E-Fuels diskutiert.

China bei 49 Prozent E-Autos angekommen

China bleibt weltweit Spitzenreiter bei den Neuzulassungen von Stromern. Im Jahr 2024 hatten dort fast die Hälfte aller verkauften Autos einen Elektroantrieb )(Quelle: Yicai Global). Die Quote liegt über dem globalen Schnitt von 25 Prozent. In Europa stagniert der Anteil, auch die USA verzeichnen nur langsame Fortschritte, wenn es um E-Autos statt klassischer Verbrenner geht.

Ein wichtiger Grund für den Erfolg von batterieelektrischen Fahrzeugen in China ist laut Studie die staatlich unterstützte Ladeinfrastruktur. Schnellladesysteme erhalten eine gezielte Förderung. Dennoch zeigen sich rund 40 Prozent der Befragten in China unzufrieden mit dem Ausbautempo.