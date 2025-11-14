Zwangs-Update für Windows 11: Microsoft lässt euch keine Wahl mehr

Die neue Version kommt automatisch.

Microsoft verteilt das Update auf Windows 11 25H2 inzwischen nicht nur in der Breite, sondern auf manchen Rechnern auch ohne Zustimmung. Wer eine veraltete Version von Windows nutzt, erhält das Update automatisch.

Microsoft: Windows-11-Update kommt automatisch

Laut Microsoft erhalten Geräte mit Windows 11 in der Version 23H2 jetzt automatisch das neue Update auf 25H2. Betroffen sind ausschließlich die Home- und Pro-Editionen des Betriebssystems. Nutzer können den Installationszeitpunkt des Updates zwar noch verschieben, aber eben nur um wenige Wochen. Spätestens dann ist Schluss.

Microsoft begründet das Vorgehen damit, dass Version 23H2 am 11. November 2025 offiziell aus dem Support gefallen ist. Ohne Upgrade gäbe es weder Sicherheits- noch Funktionsupdates. Deshalb werde die neue Version jetzt auch schrittweise ohne vorherige Zustimmung installiert. Windows-10-Nutzer sind von der Maßnahme nicht betroffen.

Kaum Neuerungen bei Windows 11 25H2

Die Änderungen zwischen den beiden Windows-11-Versionen 23H2 und 25H2 sind ziemlich übersichtlich. Wirklich neue Funktionen bringt das Update nicht, die Unterschiede sind für die meisten Nutzer im Alltag minimal. Verbesserungen gibt es beim Task-Manager mit einer konsistenteren Anzeige der CPU-Auslastung. KI-Features rund um den Copilot von Microsoft sind ebenfalls neu, genau wie buntere Batterie-Symbole.

Nutzer mit noch älteren Versionen wie 22H2 oder 21H1 stellt Microsoft ebenfalls automatisch auf 25H2 um. Für sie gibt es keine andere Möglichkeit mehr, da auch diese Varianten inzwischen den Support verloren haben (Quelle: Windows Latest).

Version 23H2 von Windows 11 gilt unter Nutzern als relativ stabil, während 24H2 zahlreiche Probleme verursacht hat. Auch 25H2 ist nicht frei von Fehlern. So sorgte ein Update erst kürzlich für Probleme mit der Windows-Wiederherstellung.