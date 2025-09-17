Zwei Apple-IDs: Endlich Ordnung bei mehreren Apple-Accounts

Die Apple ID ist der Schlüssel für den Apple-Kosmos. Dort werden alle Daten, gekaufte Apps und mehr verwaltet. Habt ihr mehrere Apple IDs, stellt ihr euch vielleicht die Frage, ob ihr mehr als eine Apple ID auf einem iPhone nutzen könnt.

Zwei Apple-IDs zusammenführen?

Apple bietet leider keine Möglichkeit, mehrere Apple IDs zu einer einzigen zusammenzuführen. Habt ihr also früher einen Apple-Account erstellt und zu einem späteren Zeitpunkt einen anderen, könnt ihr daraus nicht ein Profil machen. Einkäufe, Abos und Daten bleiben also immer an die jeweilige ID gebunden. Auch der Login mit mehreren IDs auf einem iPhone oder iPad ist nur mit Einschränkungen möglich.

Wollt ihr alle Funktionen und Inhalte der unterschiedlichen Apple IDs auf einem iPhone nutzen, müsst ihr euch jedes Mal ausloggen und mit der anderen ID wieder einloggen. Alternativ könnt ihr die „Familienfreigabe“ einrichten, um mit verschiedenen Konten auf einmal bezahlte Apple-Dienste zuzugreifen.

Zwei Apple-IDs auf einem iPhone? Das geht nur eingeschränkt

Hier gibt es ein paar Workarounds. Je nach Bereich lässt Apple mehrere Apple IDs zu oder lässt euch zumindest ein bisschen Flexibilität.

iCloud: nur eine ID

Für die iCloud-Dienste wie Fotos, Kontakte, Backups, Notizen und Kalender könnt ihr immer nur eine Apple ID nutzen. Wenn ihr wechseln wollt, müsst ihr euch abmelden und mit der anderen ID wieder anmelden. Ihr könnt euch dabei entscheiden, ob die lokalen Daten auf dem Gerät bleiben oder mit dem neuen Account synchronisiert werden. Backups, iCloud-Drive-Dokumente und Speicherplatz-Abos lassen sich nicht übertragen.

App Store und iTunes: hier geht mehr

Hier habt ihr etwas mehr Flexibilität. Ihr könnt eine andere Apple ID für den App Store hinterlegen als für iCloud. So nutzt ihr iCloud mit einer neuen ID und ladet trotzdem Apps mit dem alten Account herunter. Inhalte, die ihr schon gekauft habt, bleiben dann auf eurem iPhone. Wenn es Updates für diese Apps gibt, müsst ihr dafür kurz die alte Apple ID verwenden, weil die Updates zu dem Account gehören, mit dem ihr die App ursprünglich gekauft habt.

iMessage und FaceTime

Für iMessage und FaceTime lassen sich mehrere Apple IDs gleichzeitig nutzen. Das kann praktisch sein, wenn ihr zum Beispiel berufliche und private Nachrichten trennen wollt.

Mail, Kontakte und Kalender

Neben eurer Haupt-iCloud-ID könnt ihr in den iOS-Einstellungen noch weitere Konten hinzufügen. Zum Beispiel Gmail, Outlook oder eine zweite Apple ID nur für E-Mails, Kalender und Kontakte. Die Apps zeigen dann die Inhalte aller Konten gleichzeitig an, ohne dass die Konten zusammengefügt werden. So müsst ihr nicht ständig zwischen den Apps wechseln.

Inhalte teilen mit der Familienfreigabe

Wenn ihr nicht ständig zwischen Accounts wechseln möchtet, könnte die Familienfreigabe für euch ein entspannter Weg sein. Darüber könnt ihr:

Apps, Filme, Musik und Bücher teilen

Apple-Dienste, wie iCloud+ oder Apple One gemeinsam nutzen

Käufe aus verschiedenen Apple IDs auf einem Gerät verwenden

Migration von Käufen mit zwei Apple IDs

Apple bietet eine „Kauf-Migration“ an, mit der sich Apps, Musik, Filme, TV-Sendungen, Bücher und Zahlungsmethoden von einem Account zu einem anderen übertragen lassen. So müsst ihr nicht mehr zwischen mehreren Accounts wechseln, um auf eure Käufe zuzugreifen.

Was wird übertragen?

Apps, Musik, Filme, TV-Sendungen und Bücher

Zahlungsmethoden

Alle persönlichen Musikdaten, die ihr über Apple Music gesammelt habt: Playlists, Hörgewohnheiten, euer Profil und die Jahresstatistiken

Was bleibt beim alten Account?

iCloud-Daten wie Fotos, Backups und iCloud Drive

Personalisierte Empfehlungen im App Store, in der Apple TV App, in Apple Books und Apple Podcasts

App Store-Rezensionen, die mit der sekundären ID erstellt wurden

Das passiert nach der Migration mit euren IDs

Nach der Migration wird der sekundäre Apple-Account nicht mehr für Apps, Musik, Filme oder andere Käufe genutzt. Alle übertragenen Inhalte laufen dann über euren primären Account. Um auf diese Inhalte zuzugreifen, meldet ihr euch also einfach mit der Haupt-ID an.