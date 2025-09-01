Zwei für 2,99 Euro: Aldi verkauft nächste Woche ein Gerät, mit dem ihr jede Küche aufrüstet

Mit einem Gadget für 2,99 Euro bei Aldi Nord macht ihr euch das Leben in der Küche viel einfacher.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi Nord verkauft Schwenkbrausen im Doppelpack für 2,99 Euro

Ab dem 8. September legt Aldi Nord ein besonders günstiges Küchen-Accessoire ins Regal: Unter der Eigenmarke Home Creation gibt es ein 2er-Set Schwenkbrausen für nur 2,99 Euro. Diese kleinen Aufsätze verwandeln euren Wasserhahn in ein flexibles Werkzeug, das beim Abwasch oder Gemüsewaschen deutlich mehr Komfort bietet.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Aldi Nord verlangt für eine Schwenkbrause im Doppelpack nur 2,99 Euro (© Aldi-Nord-Prospekt / Home Creation / Screenshot: GIGA)

Ein ähnlich aussehendes Modell von Amazon kostet spürbar mehr:

360° Schwenkbrausen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2025 12:42 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf der Schwenkbrause bei Amazon?

Wer täglich viel in der Küche spült, Gemüse wäscht oder den Wasserstrahl flexibel einsetzen möchte, profitiert von der Schwenkfunktion und den zwei Strahlarten.

Haushalte, die ihre Wasser- und Energiekosten reduzieren wollen, können mit der integrierten Wassersparfunktion auf Dauer bares Geld sparen.

Wer einen drucklosen bzw. Niederdruck-Warmwasserbereiter hat, kann die Schwenkbrausen nicht nutzen – für diese Haushalte ist der Kauf ungeeignet.

Die beiden Brausen lassen sich kinderleicht auf jeden gängigen Hahn mit M22-Außengewinde oder M24-Innengewinde schrauben. Dank integriertem Gelenk schwenken sie flexibel in alle Richtungen – so erreicht ihr endlich auch die hinterste Ecke eures Spülbeckens. Zusätzlich könnt ihr zwischen zwei Strahlarten wechseln: einem kraftvollen Duschstrahl und einem weicheren Perlstrahl.

Besonders interessant ist die eingebaute Wassersparfunktion: Bei einem Druck von 3 bar fließen nur etwa sechs Liter pro Minute durch die Brause. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern senkt auch eure Nebenkosten – gerade in Zeiten steigender Wasser- und Energiepreise ein echtes Argument.

Anzeige

Im Lieferumfang sind passende Dichtungen enthalten, sodass ihr die Aufsätze direkt montieren könnt. Wichtig zu wissen: Für drucklose bzw. Niederdruck-Warmwasserbereiter sind die Schwenkbrausen nicht geeignet.

Wer also sein Spülbecken in der Küche upgraden will, ohne tief in die Tasche zu greifen, sollte sich den 8. September im Kalender markieren. Solche Aktionsware ist bei Aldi erfahrungsgemäß schnell vergriffen – und für den Preis lohnt es sich, direkt zuzuschlagen.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.