Zwei in einem: Aldi verkauft heute einen energiesparenden Helfer für die Küche

Wenn ihr zu Hause gern knusprige Pommes genießt, (vegane) Nuggets wie beim Fastfood-Restaurant mögt und einen echten Allrounder sucht, hat Aldi ab dem 18. August ein Top-Angebot für euch. Doch auch Amazon bietet hochwertige Alternativen.

Aldi verkauft Heißluftfritteuse mit zwei Kammern

Wer bislang noch keine Heißluftfritteuse zu Hause hat, kann seinen Ofen bei häufiger Nutzung auch mal überstrapazieren. Für zwei knackig-frische Brötchen, eine schnelle Portion Fritten und sogar zum Warmhalten ist eine Heißluftfritteuse ein richtiger Gamechanger.

Ab Montag, dem 18. August 2025, findet ihr bei Aldi die Dual-Zonen-Heißluftfritteuse von Ambiano mit zehn Garprogrammen und einem Fassungsvermögen von vier Litern pro Korb für unter 74,99 Euro (bei Aldi ansehen).

Braucht ihr mehr Fassungsvermögen, findet ihr bei Amazon für 99,99 Euro eine Top-Alternative. Die Dual-Zonen-Heißluftfritteuse von Cookwise funktioniert (fast) identisch und kann insgesamt bis zu neun Liter Gargut gleichzeitig knusprig bräunen (bei Amazon ansehen). Durch das praktische Sichtfenster könnt ihr euch außerdem selbst ein Bild davon machen, wie gar eure Speisen schon sind.

Für wen lohnt sich der Kauf einer Dual-Zonen-Heißluftfritteuse?

Für alle, die gern mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten.

Für alle, die gern den Geschmack von Frittiertem bei weniger Fettgehalt mögen.

Für alle, die ihren Backofen schonen möchten.

Wenn ihr frittiertes Essen sowieso nicht so gern mögt und den Ofen nur für Blechkuchen und große Formen nutzt, ist eine Heißluftfritteuse eher überflüssig.

Mit dem Aldi-Modell bekommt ihr eine günstige Variante unter zahlreichen Heißluftfritteusen, die euch jede Menge Potenzial bietet. Besonders praktisch ist, dass ihr die beiden Körbe unabhängig voneinander nutzen könnt. Die Einstellungen sind separat voneinander, nutzt ihr nur einen Korb, könnt den anderen also einfach inaktiv lassen.

Ihr könnt euer Gargut zwischen 60 und 200 Grad erhitzen. Zur Reinigung gebt ihr die Körbe nach der Nutzung einfach in die Spülmaschine oder reinigt sie per Hand.

Besonders gut: Die beiden Körbe synchronisieren sich miteinander, sodass eure Speisen gleichzeitig fertig sind. Ist ein Korb schon bereit, wird er per Warmhaltefunktion heiß gehalten.

Amazon-Alternative mit Top-Bewertungen

Laut Kundenbewertungen, die beim Aldi-Modell leider fehlen, ist die Amazon-Alternative leicht zu bedienen und funktioniert reibungslos. Das Touch-Display funktioniert intuitiv, sodass ihr die Heißluftfritteuse auch ohne technisches Know-how nutzen könnt. Im Schnitt kommt die Fritteuse auf eine sehr gute Bewertung von 4,5 von 5 Sternen.

Weitere Möglichkeit

Die Juskys Heißluftfritteuse von Amazon für 79,99 Euro bietet ebenso eine hochwertige Alternative. Neun Liter Fassungsvermögen, Sichtfenster und die getrennte Korbsteuerung machen das Gerät zu einer guten Option für alle, die nach einer hochwertigen Heißluftfritteuse suchen (bei Amazon anschauen).

