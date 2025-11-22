Zwei Stück für 12,99 Euro: Anker USB‑C Schnellladegeräte bei Amazon jetzt radikal reduziert

Das kennt ihr sicher: Es gibt zu wenige Ladegeräte für Smartphones, Tablets und andere Geräte im Haushalt. Mit dem aktuellen Angebot von Anker könnt ihr euch zwei leistungsstarke Schnellladegeräte sichern, die eure Geräte zuverlässig mit neuer Energie versorgen.

Dieses praktische Doppelpack löst das Chaos mit verschiedenen Ladegeräten elegant: Zwei identische 20W-Ladegeräte, die sowohl über USB-C als auch USB-A verfügen und damit nahezu alle modernen Geräte abdecken. Das Anker 20W USB-C Ladegerät Doppelpack kostet aktuell nur 12,99 Euro statt der regulären 29,99 Euro und ist damit 56 Prozent günstiger (Angebot bei Amazon ansehen). Dazu bekommt ihr zwei 1,5 Meter lange USB-C-Kabel gleich mit dazu.

Anker 20W USB-C Ladegerät Doppelpack Statt 29,99 Euro: Zwei kompakte 20W Ladegeräte mit je 2 Ports und USB-C Kabeln Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2025 02:45 Uhr

Lohnt sich das Anker-Ladegerät bei Amazon?

Zwei Ladegeräte mit je zwei Ports für maximale Flexibilität

Kompakte Bauweise trotz 20W Schnellladefunktion

USB-A Port reduziert Gesamtleistung beim gleichzeitigen Laden

Jedes der beiden Anker-Ladegeräte im Set verfügt über einen USB-C- und einen USB-A-Port, sodass ihr zwei Geräte gleichzeitig laden könnt. Die 20 Watt Gesamtleistung wird dabei intelligent auf beide Ports verteilt. Ladet ihr nur ein Gerät, erhält es die volle Power für schnelles Aufladen eures iPhones, iPads oder Android-Smartphones.

Die kompakte Bauweise macht die Ladegeräte zu idealen Begleitern für unterwegs. Trotz der hohen Leistung sind sie nicht größer als herkömmliche 5W-Ladegeräte und passen problemlos in jede Tasche. Das MultiProtect-Sicherheitssystem schützt dabei eure Geräte vor Überhitzung, Überspannung und anderen Gefahren.

Mit den mitgelieferten 1,5 Meter langen USB-C-Kabeln habt ihr ausreichend Bewegungsfreiheit beim Laden. Die Kabel sind robust verarbeitet und unterstützen sowohl Datenübertragung als auch Schnellladefunktionen. So könnt ihr beispielsweise euer Smartphone am Bett laden, ohne dass das Kabel zu kurz wird.

Anker 20W USB-C Ladegerät Doppelpack jetzt ab 12,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2025 02:45 Uhr

Kunden loben Preis-Leistung und Zuverlässigkeit

Bei Amazon erhält das Ladegerät-Set eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen bei über 400 Rezensionen. Käufer schätzen besonders das faire Preis-Leistungs-Verhältnis und die zuverlässige Funktionsweise. Viele heben die kompakte Bauweise hervor, die trotz der hohen Leistung erreicht wird.

Ein Kunde schreibt: "Endlich habe ich genug Ladegeräte für alle Geräte im Haushalt. Die Qualität ist wie gewohnt bei Anker top." Ein anderer lobt: "Lädt mein iPhone genauso schnell wie das Original-Ladegerät, kostet aber deutlich weniger."

