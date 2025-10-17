Zwei Stück für 13,99 Euro: Amazon verkauft ein Notfall-Set, das in jedes Auto gehört

Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck müssen ins Auto – das ist Pflicht. Wer aber auf Nummer sicher gehen will, sollte jetzt bei Amazon vorbeischauen: Dort gibt es ein 2er-Set von Notfallhammern, die mehr können als nur Scheiben einzuschlagen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Amazon verkauft Notfallhammer im 2er-Set mit Rabatt

Rund 3.000 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen in Deutschland ums Leben gekommen. Sicherheit im Straßenverkehr ist das A und O und darf nicht am Geldbeutel scheitern.

Anzeige

Deshalb sollten Autofahrer neben Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck auch stets einen Notfallhammer dabei haben. So einen verkauft Amazon im 2er-Set aktuell für nur 13,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – 30 Prozent günstiger als sonst. Für Prime-Mitglieder entfällt wie immer der Versand. Im Gegensatz zu vielen anderen Nothammern hat der Notfallhammer von Hersteller Heldenwerk einen entscheidenden Vorteil.

Notfallhammer Günstiger für Prime-Mitglieder. 2er-Set, gehärtete Spitze, mit Gurtschneider Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:39 Uhr

Denn neben der gehärteten Spitze, die laut Hersteller auch Verbundglas durchschlagen kann, besitzt der Notfallhammer einen integrierten Gurtschneider. Im Ernstfall können sich Insassen so vom Sicherheitsgurt befreien und das Auto verlassen. Der Gurtschneider ist dabei so eingelassen, dass man sich nicht versehentlich schneiden kann – clever.

Anzeige

Der Notfallhammer wird im 2er-Set geliefert. So kann die Fahrer- und Beifahrerseite mit einem Notfallhammer ausgestattet werden. In einer Gefahrensituation hat so auch der Beifahrer die Möglichkeit, sich aus dem Auto zu befreien.

Für wen lohnt sich der Notfallhammer bei Amazon?

Bei Amazon-Kunden kann der Notfallhammer auf eine hervorragende Bewertung verweisen. 4,7 von 5 möglichen Sternen bei über 3.600 Rezensionen sprechen eine eindeutige Spreche. „Zwei Hämmer zu diesem Preis sind top. Macht einen hochwertigen Eindruck. Ich hoffe aber, die Stabilität niemals ausprobieren zu müssen ...“, schreibt etwa ein Käufer. Im Allgemeinen loben die Käufer insbesondere die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis des Notfallhammer-Sets.

Wer sich für den Fall der Fälle gut rüsten möchte, kann hier zugreifen. Unterm Strich zahlt man keine 7,50 Euro für einen Notfallhammer. Das sollte einem die eigene Sicherheit wert sein.

Notfallhammer Günstiger für Prime-Mitglieder. 2er-Set, gehärtete Spitze, mit Gurtschneider Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2025 09:39 Uhr