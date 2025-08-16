Zwei verschiedene Kia-Logos? Warum das Design verwirrt

Das KIA-Logo wurde vor einigen Jahren überarbeitet und führte anfangs zu einigen Verwirrungen. Doch was steckt hinter dem Logo der Koreaner?

„Aufsteigendes Asien“

Kia ist ein südkoreanischer Autohersteller, der seit 1998 zur Hyundai Motor Group gehört. Das Unternehmen begann mit der Unternehmensgründung 1944 als Fahrradhersteller. Erst seit den 1970er Jahren sind die Südkoreaner vor allem im Autobau aktiv.

Der Name setzt sich aus zwei koreanischen Schriftzeichen zusammen: dem „ki“ für aufsteigen und dem „a“ für Asien. Damit kommt eine sinngemäße Übersetzung wie „aufsteigendes Asien“ im Deutschen in Frage.

Wer oder was ist KN?

Das vor einigen Jahren eingeführte neue KIA-Logo führte zu einer gewissen Verwirrung. Auf den ersten Blick erkennt man hier schnell den Schriftzug „KN“. Doch was ist hier die Bedeutung? Es gibt keine, denn tatsächlich steht hier nicht „KN“ sondern KIA, wenn auch in einer interpretationsoffenen Designprache.

Oben kann man noch recht einfach „KIA“ erkennen. Das neue Logo ist sehr stilisiert und wird als „KN“ wahrgenommen. (© KIA / Composition: GIGA)

Neues Design auf Basis des Mottos „Opposites United“

Karim Habib, KIA-Head of Global Design, erklärt, dass Marke und Design eng miteinander verknüpft sein müssen, damit KIA auch in Zukunft erfolgreich ist. Dabei hält sich die Marke an das Motto „Opposites United“, welches eine Verbindung aus modernem Design und der Natur schaffen soll.

Außerdem soll mit der neuen Designsprache der Technologie eine Seele gegeben werden und neue, mutige Konzepte entwickelt werden.

Unterschiedliches Logo für gleiches Fahrzeug

KIA verwendet für seine Fahrzeuge je nach Markt zum Teil auch unterschiedliche Logos auf der Rückseite der Fahrzeuge. Einem Reddit-User fiel auf, dass die Logos des KIA Stinger in den USA und außerhalb der Vereinigten Staaten unterschiedlich sind. Während das Modell weltweit mit dem normalen KIA-Logo auf der Fahrzeugrückseite versehen wird, ist in den USA der Schriftzug „Singer“ sichtbar.