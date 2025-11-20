Zwischen List und Leidenschaft: Diese E-Books gibt es heute völlig kostenlos

Wo stürmische Wellen auf düstere Geheimnisse treffen und leidenschaftliche Lover einem Kopf und Kragen kosten, erwarten euch auch heute kostenlose spannende E-Books für euren Kindle.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere
redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei
unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein
Symbol
gekennzeichnet.
Mehr erfahren. Übrigens: Guckt euch mal dieses Black-Friday-Frühangebot an:
Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display u
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:13 Uhr
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Grenzen der Liebe
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:25 Uhr
Die Narben unserer Liebe
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:31 Uhr
Pferde mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:35 Uhr
Verliebt - Charmant und höllisch sexy 1 (Logan & Sam)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:35 Uhr
Das Zeichen des Raben: …und die Hüterin des Geheimnisses
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:37 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Edenfall: Schneeflocken, Chaos und göttliche Zwischenfälle
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:03 Uhr
Tage des Irrsinns: The Lost - Band I
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:11 Uhr
Flüstern der Nacht (Sternentanz 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:27 Uhr
Der Fluch des Gestaltwandlers: Ein düsterer romantischer Fantasyroman (Rouen-Chroniken 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:32 Uhr
Nyx & Sol: A Steampunk Romantasy
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:32 Uhr
Sheanthee
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:33 Uhr
Candhun: Schleier der Anderswelt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:37 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Die Salzduftbäckerei von Greifswald
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:34 Uhr
Im Norden das Grab: Nordsee-Krimi: Inselpolizistin Ella Voss ermittelt, Band 2
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:04 Uhr
Das Blut der Unschuldigen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:05 Uhr
Die verlorene Hexe von Windsor
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:06 Uhr
Mord und Vanillekuchen (Ein Kulinarischer Holly Holmes Krimi 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:09 Uhr
Schatten bei Ebbe (Die Flaschenpost-Krimis 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:10 Uhr
Der Mond kennt unsere Namen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:34 Uhr
Operation Classified: Trust is a weapon in the wrong hands
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:36 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Bad Boys von Delta Xi: Back-to-School-Bundle (Tabiverse-Sammelbände)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 18:22 Uhr
Halten seiner Geisel (Die gebrochenen SEALs 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 08:38 Uhr
VERBOTEN: Eine fesselnde Mafia Romanze: Die Salva-Töchter Band 1
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 08:51 Uhr
Helden von Summer Springs – Die Sammlung: Drei kurze, romantische Spannungsgeschichten aus Kleinstäd
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:43 Uhr
(K)ein Bad Boy zu Weihnachten (Boston Heights 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 09:51 Uhr
Diamanten im Staub (Diamanten sind für die Ewigkeit 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:22 Uhr
Flammen im Herzen der Rache
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:01 Uhr
Einsatzort Vergangenheit: Romantischer Zeitreiseroman
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 08:38 Uhr
Die kleine Teestube der vergessenen Kräuter: Ein Cozy Fantasy Roman: Ein herzerwärmender Wohlfühlrom
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 08:38 Uhr
DER PFAD DER SIEBEN STÜRME, Ein archäologischer Verschwörungsthriller: Manche Geheimnisse überdauern
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:47 Uhr
ARGUS: Die dunkelsten Schatten der Menschlichkeit
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 10:29 Uhr
Espresso für die Toten: Claras bisher größte Herausforderung: Romantik, Rache und eine tödliche Kaff
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:08 Uhr
Stiller Santa, tödliche Festfreude: Ein Cozy-Krimi rund um einen Weihnachtsmarkt, vergifteten Kakao,
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 09:30 Uhr
Die Leiche vor der Kirche: Ein fesselnder Großstadtkrimi
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 11:46 Uhr
Die Bäckerei am Strand: Ein Cupcake zum Sterben
(Ein Cozy-Krimi aus der Bäckerei am Strand – Band 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:23 Uhr
PULS DES STERBENDEN: Ein sterbender Fremder flüstert ein Geheimnis, das jeden Patienten in Gefahr br
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 08:38 Uhr
Die Räubernestbande: Fantasy-Kinderbuch für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 20.11.2025 09:34 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf
MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.