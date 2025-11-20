Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Zwischen List und Leidenschaft: Diese E-Books gibt es heute völlig kostenlos

Zwischen List und Leidenschaft: Diese E-Books gibt es heute völlig kostenlos

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
1 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Wo stürmische Wellen auf düstere Geheimnisse treffen und leidenschaftliche Lover einem Kopf und Kragen kosten, erwarten euch auch heute kostenlose spannende E-Books für euren Kindle.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Grenzen der Liebe
Grenzen der Liebe
0,00 €
Die Narben unserer Liebe
0,00 € Zu Amazon
Pferde mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane)
0,00 € Zu Amazon
Verliebt - Charmant und höllisch sexy 1 (Logan & Sam)
0,00 € Zu Amazon
Das Zeichen des Raben: …und die Hüterin des Geheimnisses
0,00 € Zu Amazon
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Edenfall: Schneeflocken, Chaos und göttliche Zwischenfälle
0,00 € Zu Amazon
Tage des Irrsinns: The Lost - Band I
0,00 € Zu Amazon
Flüstern der Nacht (Sternentanz 1)
0,00 € Zu Amazon
Der Fluch des Gestaltwandlers: Ein düsterer romantischer Fantasyroman (Rouen-Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Nyx & Sol: A Steampunk Romantasy
0,00 € Zu Amazon
Sheanthee
Sheanthee
0,00 €
Candhun: Schleier der Anderswelt
0,00 € Zu Amazon
Krimis, Romane und Thriller

Die Salzduftbäckerei von Greifswald
0,00 € Zu Amazon
Im Norden das Grab: Nordsee-Krimi: Inselpolizistin Ella Voss ermittelt, Band 2
0,00 € Zu Amazon
Das Blut der Unschuldigen
0,00 € Zu Amazon
Die verlorene Hexe von Windsor
0,00 € Zu Amazon
Mord und Vanillekuchen (Ein Kulinarischer Holly Holmes Krimi 3)
0,00 € Zu Amazon
Schatten bei Ebbe (Die Flaschenpost-Krimis 1)
0,00 € Zu Amazon
Der Mond kennt unsere Namen
0,00 € Zu Amazon
Operation Classified: Trust is a weapon in the wrong hands
0,00 € Zu Amazon
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Bad Boys von Delta Xi: Back-to-School-Bundle (Tabiverse-Sammelbände)
0,00 € Zu Amazon
Halten seiner Geisel (Die gebrochenen SEALs 3)
0,00 € Zu Amazon
VERBOTEN: Eine fesselnde Mafia Romanze: Die Salva-Töchter Band 1
0,00 € Zu Amazon
Helden von Summer Springs – Die Sammlung: Drei kurze, romantische Spannungsgeschichten aus Kleinstäd
0,00 € Zu Amazon
(K)ein Bad Boy zu Weihnachten (Boston Heights 1)
0,00 € Zu Amazon
Diamanten im Staub (Diamanten sind für die Ewigkeit 1)
0,00 € Zu Amazon
Flammen im Herzen der Rache
0,00 € Zu Amazon
Einsatzort Vergangenheit: Romantischer Zeitreiseroman
0,00 € Zu Amazon
Die kleine Teestube der vergessenen Kräuter: Ein Cozy Fantasy Roman: Ein herzerwärmender Wohlfühlrom
0,00 € Zu Amazon
DER PFAD DER SIEBEN STÜRME, Ein archäologischer Verschwörungsthriller: Manche Geheimnisse überdauern
0,00 € Zu Amazon
ARGUS: Die dunkelsten Schatten der Menschlichkeit
0,00 € Zu Amazon
Espresso für die Toten: Claras bisher größte Herausforderung: Romantik, Rache und eine tödliche Kaff
0,00 € Zu Amazon
Stiller Santa, tödliche Festfreude: Ein Cozy-Krimi rund um einen Weihnachtsmarkt, vergifteten Kakao,
0,00 € Zu Amazon
Die Leiche vor der Kirche: Ein fesselnder Großstadtkrimi
0,00 € Zu Amazon
Die Bäckerei am Strand: Ein Cupcake zum Sterben
(Ein Cozy-Krimi aus der Bäckerei am Strand – Band 1)
PULS DES STERBENDEN: Ein sterbender Fremder flüstert ein Geheimnis, das jeden Patienten in Gefahr br
0,00 € Zu Amazon
Die Räubernestbande: Fantasy-Kinderbuch für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren
0,00 € Zu Amazon
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

