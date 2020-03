Hori TAC Pro M2 Controller im Test: Mit Tastatur auf der PS4 zocken – eine Offenbarung?

Ego-Shooter mit einem Controller zocken? Für manche unvorstellbar. Genau hier kommt der Hori TAC Pro M2 Controller ins Spiel. Die Tastatur-Maus-Kombo erlaubt es euch, eure PS4-Games auf eine völlig neue Art zu erleben. Ob das Konzept aufgeht und wie sich der Controller-Ersatz in unserem Test geschlagen hat, erfahrt ihr hier bei GIGA.

Lange Zeit bestand einer der Hauptunterschiede zwischen Konsolen und PC im jeweiligen Eingabegerät. Auf ersterem wurde ausschließlich mit dem Controller gezockt, auf dem PC klassisch mit Tastatur und Maus. Inzwischen sieht die Sache ganz anders aus – so könnt ihr beispielsweise auf eurer PS4 ebenfalls zur Tastatur und Maus greifen. Möglich macht das der Hersteller Hori mit seinem Tactical Commander (kurz: TAC) Pro M2. Wir haben den Controller ausprobiert und wissen, wie gut er wirklich funktioniert.

Der Hori TAC Pro M2 Controller befand sich mehrere Wochen in unserem Besitz und wurde während dieses Zeitraums in verschiedenen Spielen ausprobiert, darunter God of War und Horizon Zero Dawn. Zugegebenermaßen sind das Titel, in denen der Hori eher weniger Vorteile bringt – außer ihr bevorzugt per se die Steuerung mit Tastatur und Maus. Sein volles Potential entfaltet der TAC Pro M2 vor allem dann, wenn ihr Shooter zockt.

Hori TAC Pro M2 Controller im Test: Unser Fazit

Insgesamt hat uns das Design des Hori TAC Pro M2 gut gefallen. Es wurde besonders auf die Ergonomie geachtet, was sich vor allem in der verstellbaren Handballenauflage gezeigt hat. In Sachen Funktionalität steht der Controller dem herkömmlichen DualShock 4 in kaum etwas nach, denn alle Knöpfe inklusive eines Kopfhörereingangs sind vorhanden. Der Controller verfügt außerdem über mehrere Zusatzbuttons, wie zum Beispiel einem dedizierten Snipe-Button. Einige wenige Abstriche müsst ihr dennoch in Kauf nehmen. Die Verbindung erfolgt ausschließlich per Kabel und ebenso verfügt der Controller über keine Light Bar oder zusätzliche Soundeffekte. Wir gehen deshalb davon aus, dass der Hori TAC Pro M2 auch nicht mit der PSVR kompatibel ist. Was uns während des Tests dafür negativ aufgefallen ist, ist die dazugehörige App. Leider ist die Bedienung unnötig kompliziert. Die miserable Übersetzung der App hat unseren negativen Ersteindruck weiter verstärkt. Bei einer UVP von knapp 150 Euro hätten wir definitiv mehr erwartet, zumal die Anwendung als zentraler Bestandteil des Controllers beworben wird. Vorteile: Zahlreiche Zusatzfunktionen

Programmierbare Buttons

Kompatibel mit PS4, PS3 und PC

Verstellbare Handballenauflage Nachteile: Unübersichtliche App mit schlechter Übersetzung

Teils verbesserungswürdige Verarbeitung

Handhabung: 60 Prozent

Features: 80 Prozent

Anpassungsmöglichkeiten: 90 Prozent Gesamt: 75 Prozent Hori TAC Pro M2: Gute Verarbeitung mit Verbesserungspotential