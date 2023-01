Das 49-Euro-Ticket für Fahrten im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland kommt zwar, es steht aber noch nicht fest, wann. Dennoch kann man bereits jetzt das 49-Euro-Ticket vorbestellen. So ist die App für das Deutschland-Ticket bereits jetzt verfügbar.

Auch im Online-Shop des Eisenbahnunternehmens Transdev lässt sich das Ticket schon jetzt kaufen. Wer sich das Ticket frühzeitig holt, kann es benutzten, sobald es verfügbar und offiziell gültig ist. So könnt ihr mögliche Wartezeiten und Server-Probleme umgehen, wenn alle anderen auf das Deutschland-Ticket losstürmen und seit ab dem ersten Gültigkeitstag startklar für die Reise.

Deutschland-Ticket-App: 49-Euro-Ticket vorbestellen

Hinweis: Die Deutschland-Ticket-App wird nicht von der Deutschen Bahn entwickelt, sondern von HanseCom Public Transport. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Apps verschiedener Verkehrsunternehmen entwickelt. Zum Kundenstamm gehören unter anderem die BVG (Berlin), Ruhrbahn, Hochbahn, Mobiel, VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg). Die entsprechende App könnt ihr hier kostenlos für Android und iOS herunterladen:

Deutschlandticket App HanseCom PTTS GmbH

Deutschlandticket App HanseCom GmbH

Hinweis: Im DB-Navigator gibt es das 49-Euro-Ticket noch nicht. Auch in den Apps der einzelnen Verkehrsverbünde lässt es sich noch nicht buchen. Das sollte aber später auch möglich sein. Ob es eine ausgedruckte Papierversion am Ticketschalter oder -automaten geben wird, ist noch nicht bekannt. Achtet beim Download darauf, nur die offizielle App von HanseCom zu beziehen. Manchmal stellen Betrüger nachgemachte Apps mit bekanntem Namen online, in denen sich Schadsoftware befindet.

So bekommt man das Deutschland-Ticket in der App

So bekommt ihr das 49-Euro-Ticket schon jetzt:

Nach dem Download der App registriert ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse. Habt ihr bereits einen „HandyTicket“-Account, könnt ihr euch damit anmelden. Wählt anschließend einen „Vertragspartner für den Fahrschein“. Das wird der offizielle Vertragspartner für euer 49-Euro-Ticket-Abo. Idealerweise nehmt ihr also den Verkehrsverbund, der in eurer Stadt aktiv ist. Lest die AGB und setzt den Haken, wenn ihr damit einverstanden seid. Bei einer Neuanmeldung wird eine E-Mail zur Bestätigung eurer Daten verschickt. Öffnet die E-Mail und folgt dem Link, um eure Adresse zu registrieren. Danach geht es in der App weiter. Gebt hier eure persönlichen Daten ein. Ihr solltet natürlich nur wahrheitsgetreue Angaben machen, schließlich läuft das Ticket auf die Person mit diesen Angaben. Danach wählt ihr aus, ab wann euer Deutschland-Ticket gültig sein soll: 1.5., 1.6. oder 1.7. Bund und Länder peilen einen Start für den 1. April an. Sobald dieser Termin offiziell ist, wird man das Ticket in der App vermutlich auch für dieses Datum kaufen können. Gebt eure Kontodaten ein. Die Gebühr für das 49-Euro-Ticket kann über die App nur per SEPA-Lastschrift bezahlt werden, nicht über Paypal, Kreditkarte oder andere Methoden. Es wird Abo abgeschlossen. Das Deutschland-Ticket muss also nicht Monat für Monat gekauft werden. Beachtet aber, dass ihr es kündigen solltet, wenn ihr einen Monat nicht damit fahren wollt.

Die Kündigung des Deutschland-Tickets kann direkt in der App durchgeführt werden. Über das Profilsymbol könnt ihr euer Ticket verwalten, persönliche Daten oder die Bezahlmethode ändern und im FAQ-Bereich stöbern. Dort werden einige gängige Fragen zum Deutschland-Ticket beantwortet. Allgemeine Fragen zum Abo und zu eurer Abrechnung richtet ihr an den Verkehrsverbund, den ihr bei der Anmeldung in der Deutschland-Ticket-App ausgewählt habt.

49-Euro-Ticket online vorbestellen

Alternativ könnt ihr das Abonnement auch im Online-Shop des Eisenbahn- und Busunternehmens Transdev vorbestellen. Dort kann das Ticket schon jetzt mit einem Startdatum ab dem 1. April gebucht werden. Sollte sich der Start verzögern, wird der Beginn für euer Abo auf den offiziellen ersten Tag für das Deutschland-Ticket verschoben.

Auch hier gibt es nur die Lastschrift als Bezahlmethode. Ihr erhaltet das Ticket im Barcode-Format auf die hinterlegte E-Mail-Adresse. So könnt ihr es ausdrucken oder den Code auf dem Smartphone speichern und bei einer Kontrolle vorzeigen. Nachträglich lässt sich das gebuchte Ticket im Login-Bereich bei Transdev einsehen.

