Amazon Echo und Alexa ohne Prime-Mitgliedschaft: Funktioniert das?

Mit dem Amazon Echo bekommt man ein Gerät mit der Amazon-eigenen Sprachsteuerung Alexa ins Haus. Für die optimale Nutzung des smarten Lautsprechers benötigt man ein Amazon-Konto. Doch wie sieht es mit einem Amazon-Prime-Abo aus? Kann man Amazon Echo und Alexa ohne Prime nutzen?

Bei Amazon Prime handelt es sich um den kostenpflichtigen Premium-Dienst aus dem Hause Amazon. Hier verbergen sich viele Vorteile, so etwa ein schneller Versand sowie Zugang zum Musik- und Film-Streaming. Zum Thema: Das sind die Kosten bei Amazon Prime.

Amazon Echo und Alexa können auch ohne Prime-Konto genutzt werden

Für die Nutzung eines Amazon-Echo-Lautsprechers mit Alexa wird kein Prime-Zugang vorausgesetzt.

Die meisten Funktionen lassen sich also ohne kostenpflichtiges Abo bedienen.

bedienen. Auch ohne Amazon Prime kann man alle Skills herunterladen und installieren.

Wer Musik hören möchte und nicht auf Amazon Prime Music oder Music Unlimited zugreifen will, kann über TuneIn auf zahlreiche Radiostationen verschiedener Genres zugreifen.

Alexa ohne Prime: Das sind die Einschränkungen

Bei der Nutzung von Alexa ohne Prime gibt es lediglich einige Einschränkungen:

Amazon-Bestellungen können nicht direkt über den Lautsprecher per Sprache aufgegeben werden.

Es gibt keinen Zugang zum Musikangebot bei Amazon Music.

Wer auf eine üppige Musikbibliothek zugreifen will, kann dies über Amazon Echo auch mit einem kostenpflichtigen Abo bei Spotify oder einem ähnlichen Musik-Streamingdienst tun.

Mit der Reverb-App kann man die Funktionen von Alexa sogar komplett ohne Amazon-Echo-Lautsprecher auf dem Android-Smartphone oder iPhone wahrnehmen. Anrufe kann man zudem direkt über die Alexa-App auf dem Smartphone entgegennehmen. Lest hierfür: Drop-In bei Alexa einrichten – so geht’s.

