Animal Crossing - New Horizons: 13 Tipps, die ihr wissen müsst

Zwar wirkt Animal Crossing: New Horizons auf den ersten Blick wie ein niedliches Spiel mit simplen Spielmechaniken, aber weit gefehlt! Denn je mehr ihr in die Lebenssimulation abtaucht, desto mehr Möglichkeiten offenbaren sich euch. Wir wollen euch daher Tipps geben, mit denen ihr noch mehr aus eurem Inselabenteuer herausholt.

In diesem Guide wollen wir euch vor allem Tipps geben, die euch allgemein den Spielverlauf erleichtern. Sofern ihr noch ganz am Anfang seid, findet ihr bei uns an anderer Stelle Ideen für eure Inselnamen und Tipps dazu, wie ihr mehrere Spielstände erstellen und Freunde hinzufügen und besuchen könnt.

Ein Tipp im Video: Wir zeigen euch, wie ihr Geldbäume pflanzen könnt!

Baut euch draußen eine Werkbank

Das Wichtigste zuerst: Baut euch auf eurer Insel direkt eine Behelfswerkbank und stellt sie draußen auf. Dies erspart euch einen nervigen Laufweg weniger, da ihr so nicht immer in Tom Nooks Zelt laufen müsst, um etwas zu bauen.

Sprecht mit euren Bewohnern

In Zeiten von Social Distancing sind soziale Kontake trotzdem wichtig wie nie. Das gilt im echten Leben genauso wie in Animal Crossing: New Horizons. Redet daher regelmäßig mit euren Bewohnern. Quatscht sie dabei so lange an, bis ein gekräuseltes Symbol über ihren Köpfen erscheint, denn dann wisst ihr, dass alle Dialogzeilen für den Moment ausgeschöpft sind.

Warum solltet ihr das tun? Durch solche Gespräche verdient ihr euch manchmal Anleitungen und Geschenke. Zudem solltet ihr euren Bewohnern immer mal wieder Briefe schicken, denn das verbessert die Beziehung noch weiter. Zudem antworten sie euch dann auch und legen weitere Geschenke bei. Um Briefe zu verschicken, begebt euch zum Postkartenstand der Insel beim Flughafen.

Besucht eure Bewohner auch bei ihnen zuhause. Manchmal sind sie an der Werkbank zugange und wenn ihr sie dann ansprecht, geben sie euch eventuell neue Anleitungen für die Gegenstände, an denen sie gerade arbeiten.

Schaufel kaputt? Kein Problem

Sollten eure Schaufel mal im Laufe von Grabungen kaputt gehen, ist dies kein Problem, denn ihr könnt trotzdem noch Löcher graben, indem ihr die Y-Taste drückt. Zudem springt ihr automatisch über kleinere Löcher oder Abgründe, wenn ihr auf sie zu lauft.

So könnt ihr euer Aussehen ändern

Wollt ihr euer äußeres Erscheinungsbild ändern? Das ist kein Problem, dafür müsst ihr euch einfach ein beliebes Möbelstück mit einem Spiegel herstellen. Dabei könnt ihr dann sogar aus mehr Frisuren wählen als bei Spielstart verfügbar waren.

Stellt ihr euch zudem Kleiderschränke und Kommoden her, könnt ihr hier eure Kleidung anpassen. Übrigens: Sofern sie sie nicht gerade benutzen, könnt ihr auch die Spiegel und Werkbänke von anderen Bewohnern in ihren Häusern nutzen.

Bilderstrecke starten (32 Bilder) Animal Crossing - New Horizons: Alle Frisuren freischalten

Bäume gehen nie die Äste aus

Im Spielverlauf müsst ihr immer wieder an Bäumen rütteln, damit sie Äste für euch fallen lassen. Diese benötigt ihr gerade zu Beginn, um einfache Werkzeuge wie Axt, Kescher und Angel herzustellen.

Dabei reicht es, wenn ihr nur an einem Baum rüttelt, da sie unendlich Äste haben. Ihr müsst also nicht andere Bäume abklappern, sondern könnt immer wieder den benutzen, der euch am nächsten ist.

So entfernt ihr Bäume und Steine

Wollt ihr Bäume ausgraben und Steine entfernen, geht dies nur, wenn ihr zuvor eine Frucht gegessen habt. Beachtet dabei:

Ausgegrabene Bäume wandern in eure Tasche und können an anderer Stelle wieder platziert werden.

wandern in eure Tasche und können an anderer Stelle wieder platziert werden. Zerstörte Steine hingegen sind verloren. Allerdings ist das halb so wild, da sie am nächsten Tag an anderer Stelle erneut spawnen.

Bedenkt, dass ihr nur einen Baum oder Stein pro gegessener Frucht entfernen könnt.

Macht täglich eure Runde auf der Insel

Jeden Ingame-Tag solltet ihr einmal eure komplette Insel absuchen. So könnt ihr am Strand immer wieder Flaschenpost mit neuen Anleitungen finden. Wenn ihr bei eurer Tour zudem ein Pfeifgeräusch hört, dann geht dem nach. Denn sort gibt es dann irgendwo einen Ballon, an dem ein Geschenk hängt.

Den Ballon müsst ihr dann mit einer Schleuder abschießen, um an das Geschenk zu kommen. Passt dabei auf, dass es nicht im Wasser landet. Einmal darf es euch aber ruhig passieren, da es dafür einen geheimen Meilenerfolg gibt.

Inventar vergrößern dank Nook-Meilen

Apropos Meilen: Schon relativ früh werdet ihr im Spiel an die Nook-Meilen herangeführt, da ihr mit diesen euer Zelt abbezahlen müsst. Aber nicht nur das, denn zudem könnt ihr mit der Währung am NookPortal besondere Objekte kaufen, sobald ihr die Schulden getilgt habt. Folgende Dinge solltet ihr dabei so früh wie möglich erwerben:

„Taschen richtig nutzen“ für 5.000 Meilen: Dieser Gegenstand vergrößert euer Inventar und sollte deshalb hohe Priorität bei euch haben.

Dieser Gegenstand vergrößert euer Inventar und sollte deshalb hohe Priorität bei euch haben. „Werkzeugring: Ein Muss!“ für 800 Meilen: Erlaubt euch das schnelle Wechseln zwischen Werkzeugen. Alternativ könnt ihr auch das Steuerkreuz nutzen um zum nächsten oder dem vorherigen Werkzeug zu springen.

Spielt tagsüber und in der Nacht

Sofern es eure Zeit erlaubt, solltet ihr sowohl am Tag als auch in den Abendstunden eure Insel in Animal Crossing: New Horizons besuchen. Denn zu verschiedenen Zeiten könnt ihr verschiedene Dinge erleben. Ein paar Beispiele:

In der Nacht lassen sich andere Fische oder Insekten finden als am Tag.

finden als am Tag. Auch die Events unterscheiden sich je nach Tageszeit.

unterscheiden sich je nach Tageszeit. Nachts könnt ihr etwa Sternschnuppen entdecken oder einen Geist treffen, wie auch das folgende Video zeigt:

Wie ihr die Zeit umstellen könnt, verraten wir euch zudem im verlinkten Guide.

Achtet auf Sternschnuppen

Wenn ihr nachts am Himmel eine Sternschnuppe entdeckt, drückt schnell die A-Taste, um euch etwas zu wünschen. Dadurch werden am nächsten Tag Sternenfragmente an eure Insel gespült, die ihr einsammeln könnt. Stellt sicher, dass ihr nicht vergesst, sie zu holen.

Plündert die Krimskramskiste

In Tom Nooks Zelt ist euch vielleicht schon die Krimskramskisten in der Ecke aufgefallen. Diese solltet ihr regelmäßig aufsuchen, denn hier werden Sachen abgelget, die ihr euch gratis abholen könnt. Schaut also regelmäßig rein, um für lau Gegenstände, Materialien und Kleidungsstücke abzugreifen.

Nähert euch Fischen und Insekten langsam

Wenn ihr Fische angeln oder Insekten fangen wollt, dann solltet ihr nie durch Drücken der B-Taste in der Nähe rennen, denn dies verscheucht diese sofort. Beim Angeln solltet ihr euch zudem nur auf das Geräusch beim Anbeißen konzentrieren und euch nicht vom Fisch täuschen lassen. Schließt dazu am besten eure Augen und drückt die A-Taste, wenn ihr das Geräusch hört.

Seid ihr auf Insektenjagd, haltet mit dem Kescher in der Hand die A-Taste gedrückt, um zu schleichen. Zudem solltet ihr generell einen Kescher ausgerüstet haben, wenn ihr an Bäumen rüttelt. Denn manchmal fallen auch Wespennester vom Baum und ihr seid dann bereits in der perfekten Position, um eine Wespe per Druck der A-Taste direkt zu fangen.

Bilderstrecke starten (307 Bilder) Animal Crossing - New Horizons: Alle Bewohner mit ihren Eigenschaften

Was tun bei einem Bienenstich?

Sollte ihr mal von einer Wespe gestochen werden, dann sprecht mit einem Bewohner. Sie werden euch dann die Anleitung zur Herstellung einer passenden Medizin geben, um euren Stich zu versorgen.

Passt dabei auf, dass ihr einen freien Platz im Inventar habt, damit ihr die Anleitung auch annehmen könnt.