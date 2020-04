Animal Crossing - New Horizons: Blumen kreuzen und züchten

Auch in Animal Crossing: New Horizons könnt ihr eure Insel mit Blumen in allen Farben zieren. Wir verraten euch, wie ihr durch gezieltes Züchten und Kreuzen alle bekannten und neuen Blumen erhalten könnt.

Blumen sind genau wie Früchte bereits von Anfang an auf eurer Insel zu finden. Allerdings werdet ihr zu Beginn nur einen Bruchteil aller Blumen-Varianten finden können. Weitere Arten findet ihr in Nooks Laden, ihr könnt sie jedoch auch von anderen Spielern erhalten, die euch auf eurer Insel besuchen.

Es gibt acht unterschiedlichen Blumenarten, die ihr in je drei unterschiedlichen Grundfarben finden und kaufen könnt. Besondere Pflanzen, wie zum Beispiel Rafflesia oder Maiglöckchen, erscheinen allerdings nur unter besonderen Voraussetzungen.

So pflegt ihr eure Blumen

In Animal Corrsing: New Horizons können Blumen, anders als in den Vorgängern, nicht verwelken. Um Blumen zu kreuzen, ist es dennoch notwendig, diese zu bewässern. Zu Beginn steht euch dafür nur die sehr ineffiziente Wackelgießkanne zur Verfügung.

Besorgt euch also so schnell es geht die normale Gießkanne. Mit dieser könnt ihr gleich mehrere Felder auf einmal gießen. Ihr erkennt am Funkeln, welche Pflanzen bereits gegossen wurden.

Mit etwas Glück helfen euch auch eure Bewohner bei der Pflege der Pflanzen. Bei Regen werden eure Pflanzen zwar auch gegossen, um Blumen zu kreuzen ist es aber dennoch notwendig, diese manuell mit der Gießkanne zu bewässern.

So züchtet ihr Blumen

Um Blumen zu züchten, müsst ihr diese vertikal, horizontal oder diagonal nebeneinander Pflanzen. Nachdem ihr die Blumen gegossen habt, besteht am folgenden Tag die Chance, dass eine neue Pflanze derselben Art daneben wächst. Auf diese Art und Weise gewachsene Blumen, können dann auch Farben tragen, die von den drei natürlichen Grundfarben abweichen.

So kreuzt ihr Blumen

Um neue Blumen zu kreuzen, müsst ihr Blumen der selben Art mit unterschiedlichen Farben nebeneinander setzen und züchten. Auf diese Weise können Blumen mit neuen Farben entstehen. Welche Farbe genau ihr erwarten könnt, ist jedoch nicht sicher, da alle Blumen sowohl rezessive als auch dominaten Eigenschaften haben.

Dadurch kann es sogar passieren, dass ihr eine neue Farbe erhaltet, obwohl ihr zwei Blumen mit derselben Farbe nebeneinander gepflanzt habt. Das ist allerdings die Ausnahme.

Welche Merkmale dominant und rezessiv sind, könnt ihr mir etwas Ausprobieren leicht herausfinden. Traut euch zu experimentieren! Pflanzt Hybride am besten in ein eigenes Beet. Auf diese Weise könnt ihr am besten Einschätzen, welche Merkmale weitervererbt werden.

Eine Übersicht alle Blumenarten und Kreuzungen findet ihr hier:

Alle Arten und ihre Hybride

Name der Blume Kreuzung Rotcosmea Basisform Weißcosmea Basisform Gelbcosmea Basisform Pinkcosmea Rot x Weiß Orangecosmea Rot x Gelb Schwarzecosmea Rot x Rot Triumphtulpe (weiß) Basisform Papageitulpe (rot) Basisform Viridifloratulpe (gelb) Basisform Grengiertulpe (pink) Rot x Weiß Flachlandtulpe (orange) Rot x Gelb Wildtulpe (lila) Orange x Orange Römertulpe (Schwarz) Rot x Rot Hornveilchen (gelb) Basisform Alpenveilchen (rot) Basisform Pfingstveilchen (weiß) Basisform Stiefmütterchen (orange) Rot x Gelb Hainveilchen (lila) Blau x Blau Duftveilchen (blau) Weiß x Weiß Unschuldsrose (weiß) Basisform Liebesrose (rot) Basisform Bernsteinrose (gelb) Basisform Pinkrose (pink) Rot x Weiß Sonnenrose (orange) Rot x Gelb Lilarose (lila) Weiß x Weiß Schwarzrose (schwarz) Rot x Rot Blaurose Rot x Rot (Beides Kreuzungen) Goldrose Gießt eure schwarzen Rosen mit der Goldenen Gießkanne Osterlilie (weiß) Basisform Rotlilie (weiß) Basisform Pyrenäenlilie (gelb) Basisform Türkenbundlilie (pink) Rot x Weiß Feuerlilie (orange) Rot x Gelb Dunkellilie (schwarz) Rot x Rot Weißanemone (weiß) Basisform Orangeanemone (orange) Basisform Rotanemone (rot) Basisform Blauanemone (blau) Weiß x Weiß oder Weiß x Orange Pinkanemone (pink) Orange x Rot Purpuranemone (lila) Pink x Blau, Blau x Blau oder Blau x Weiß Weißhyazinthe (weiß) Basisform Gelbhyazinthe (gelb) Basisform Rothyazinthe (rot) Basisform Rosahyazinthe (pink) Rot x Weiß Orangehyazinthe (orange) Rot x Gelb Blauhyazinthe (blau) Weiß x Weiß Purpurhyazinthe (lila) Blau x Blau Weißchrysantheme (weiß) Basisform Gelbchrysantheme (gelb) Basisform Rotchrysantheme (rot) Basisform Lilachrysantheme (lila) Weiß x Weiß Rosachrysantheme (rosa) Weiß x Rot Grünchrysantheme (grün) Lila x Lila

Schon seit fast 20 Jahren begeistern die Spiele der Animal Crossing-Reihe kreative Inselbebauer weltweit. Doch wie gut kennt ihr euch mit der Lebenssimulation wirklich aus? In unserem Quiz könnt ihr euch kniffligen Fragen stellen und euer Wissen unter BEweis stellen.

