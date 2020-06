Es ist auch in Animal Crossing: New Horizons der Sommer angebrochen und dies bedeutet, dass ihr die begehrten Sommermuscheln sammeln könnt. Im folgenden Guide zeigen wir euch alle Rezepte mit den Sommermuscheln, wie ihr sie sammeln könnt und wie lange sie im Spiel vorzufinden sind.

So bekommt ihr die Sommermuscheln

It„ summertime! Die Sommermuscheln könnt ihr, ebenso wie alle anderen Muscheln, ganz einfach an euren Stränden vorfinden und einsammeln. Das Einzige was ihr machen müsst, ist euch auf die regelmäßige Suche zu begeben. Sommermuscheln erkennt ihr an ihrem spiralförmigen Aussehen und an ihrer blauen Farbe. Leider könnt ihr die Sommermuscheln nicht manuell erzeugen, sondern müsst auf euer Glück hoffen. Habt also Geduld!

Alle Anleitungen mit den Sommermuscheln

Sommermuscheln gehören zu den Crafting-Materialien, mit denen ihr spezifische Gegenstände herstellen könnt. Zudem könnt ihr sie für 600 Sternis das Stück bei Nepp und Schlepp verkaufen. Alle Anleitungen, für die ihr Sommermuscheln braucht, bekommt ihr entweder in Geschenken, in einer Flaschenpost oder von euren Bewohnern.

Wir geben euch in der folgenden Liste einen Überblick, welche Gegenstände die Sommermuscheln als Crafting-Material benötigen:

Anleitung Materialien Muschelstab 3x Sommermuschel, 3x Sternensplitter Wasseroberfläche 6x Sommermuschel Muschelntürkranz 1x Sommermuschel, 1x Kreiselschnecke, 1x Sanddollar, 1x Koralle, 1x Riesenmuschel, 1x Kaurischnecke Glitzersandboden 3x Sommermuschel, 1x Sandboden Tropentapete 5x Sommermuschel Meeresboden 3x Sommermuschel, 3x Koralle Muschel-Pochette 6x Sommermuschel, 2x Riesenmuschel Meerestapete 3x Sommermuschel, 5x Koralle

Fundzeiten der Sommermuscheln

Da es die Sommermuscheln nur eine bestimmte Zeit lang im Spiel gibt, solltet ihr sie fleißig sammeln. Der Name der Muscheln lässt natürlich richtig vermuten, dass ihr sie nur im Sommer an euren Stränden im Spiel vorfinden könnt. Je nachdem auf welcher Seite der Erdkugel ihr euch befindet, bedeutet dies für die genauen Daten folgendes:

Nordhalbkugel: Vom 01. Juni bis zum 31. August.

Südhalbkugel: Vom 01. Januar bis zum 31. März.

Die Sommermuscheln sind also saisongebunden, ähnlich wie die Liebeskristalle.

Habt ihr euch schon an euren Stränden auf die Suche nach den Sommermuscheln begeben? Und welche Anleitung habt ihr bereits craften können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!